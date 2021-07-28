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「消費回饋比特幣」不限通路、1.5%無上限 金融新創業者推Visa信用卡

聯合新聞網 / 楊又肇

過去推出多張現金回饋信用卡的金融新創業者Upgrade，近期宣布推出一張可透過刷卡獲得比特幣回饋的Visa信用卡。

Upgrade提供的這張信用卡服務，將依照個人信評提供500美元至25000美元信用額度，實際使用模式也與一般信用卡一樣，可透過實體卡片在通路及線上消費，或是與Apple Pay、Google Pay等服務綁定使用。

而此張Visa信用卡最大特色，則是可直接在消費後直接以比特幣形式提供回饋，其中將以消費金額的1.5%比例回饋等值比特幣，同時無回饋上限，另外也不限消費通路，或是嚴格的使用限制，但必須是在支援Visa信用卡消費通路使用，同時也無法透過ATM自動提款機預借現金。

此外，此張信用卡還額外提供24期至多達60期分期還款選項，但會依照分期狀況以8.99%至29.99%比例收取循環利息。

不過，Upgrade並非第一家提出以比特幣作為消費回饋的金融服務業者，2017年創立於紐約的BlockFi先前就已經提出以比特幣回饋的信用卡，而大型加密貨幣交易所Gemini隨後也與MasterCard合作推出以加密貨幣回饋的信用卡，但僅只是以小規模形式發卡，並未像Upgrade開放所有符合資格的用戶申請。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 信用卡 Visa

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