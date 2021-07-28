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Sony隨身攝影相機ZV-E10加入可交換鏡頭設計 8月在台上市售價曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

日前強調因為關鍵元件供貨影響因素，導致延後發表的Sony新款隨身攝影相機ZV-E10，終於正式揭曉。

相較去年推出的ZV-1，此次更新的ZV-E10幾乎採用相同外型設計，但是更進一步強化攝影拍攝特性，並且搭載可交換鏡頭的E接環設計，感光元件也採用APS-C片幅規格，其中採用Exmor 2420萬畫素CMOS感光元件，對應ISO 100-32000感光值範圍，並且具備425點相位對焦，以及眼睛對焦與動態追教功能。

不過，機身並未搭載學防震設計，僅針對影片拍攝模式強化電子防震，同時也支援無裁切的4K錄影，並且支援S-Log2、S-Log3，方便後製使用。而機身螢幕一樣採側掀翻轉設計，方便使用者拍攝影片時檢視畫面，整體使用模式與ZV-1幾乎相同，另外也具備景深拍攝模式，螢幕也支援觸控操作。

另外針對長時間拍攝影片需求，ZV-E10也將電池更改為新款W型規格，因此電力約可連續拍攝440張靜態影像，或是80分鐘長度影片，同時也支援接電拍攝。至於SD記憶卡放置位置，則與電池一樣位於手把內側。

ZV-E10將同時提供黑色與白色款式，預計會在今年8月底正式開放銷售，單機身建議售價則是700美元，搭配Sony SELP1650電動鏡的組合則是800美元。

台灣地區則會在8月初上市，單機身建議售價則是新台幣17980元，搭配Sony SELP1650電動鏡的組合則是新台幣19980元，至於額外加上GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手把的售價將是新台幣22980元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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