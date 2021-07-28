聯發科揭曉對應Chromebook、平板裝置使用的迅鯤1300T處理器

先前針對Chromebook與平板裝置打造的迅鯤 (Kompanio)系列處理器，聯發科今日 (7/27)證實推出新款迅鯤1300T處理器 (先前原本有消息指稱此款處理器名稱為天璣1300T)，將對應高階平板裝置使用，預計滿足線上教育、商務辦公、串流媒體娛樂和網路內容創作、遊戲以及人工智慧應用需求。

而就先前消息指出，此款處理器預期將由榮耀V7 Pro平板率先使用。

規格方面，迅鯤1300T處理器以台積電6nm製程打造，採Arm Cortex-A78 CPU與Cortex-A55 CP構成八核心架構，並且搭配9核心設計的Arm Mali-G77 MC9 GPU，另外也整合聯發科旗下APU設計，藉此對應各類人工智慧運算應用。

另外，迅鯤1300T處理器也確定搭載5G連網技術，分別對應6GHz以下頻段與5G網路雙載波聚合設計，以及5G+5G雙卡雙待功能，並且針對高鐵與電梯內使用模式進行最佳化調整，讓使用者能在各個使用場景維持流暢5G連網體驗。搭配聯發科旗下5G UltraSave省電技術，更可讓裝置進一步降低5G通訊功耗，藉此延長裝置電力使用時間，同時也支援HyperEngine 3.0遊戲引擎，進而可強化遊戲體驗。

其他部分，則包含搭載HDR10+顯示效果，以及人工智慧圖像畫質強化效果，並且支援晶片級藍光過濾護眼技術，以及支援兩組高畫質顯示輸出，最高支援晶片級單幀逐行Staggered 4K HDR影像技術，以及支援120Hz畫面更新率、WQXGA (2560×1600解析度)規格螢幕，相機則支援1.08億像素鏡頭，以及多鏡頭組合，同時支援4K 60fps影像編解碼與多景深智慧對焦、AI串流媒體畫質增強等技術。

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