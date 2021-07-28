三星推出首款採Mini LED技術打造的46吋電競曲面螢幕Odyssey G9 Neo

三星宣布推出新款採32:9顯示比例、1000R曲度設計的46吋電競曲面螢幕Odyssey G9 Neo (型號為G95NA)，其中採用Mini LED面板設計，藉此實現Quantum HDR 2000等級的高對比，同時透過量子矩陣技術實現高反應速度與高更新率表現。

而台灣更是此款螢幕於全球首發的14個國家地區之一，並且由藝人解婕翎擔任2021年三星螢幕大使，預計會在8月9日正式上市，建議售價則是新台幣54900元。

台灣預計從7月29中午12點至8月6日期間於三星商城預購，並且可獲得Galaxy S21 5G 128GB手機與Odyssey限量電競潮帽，另外在7月31日前透過LINE購物下單，更加贈10% LINE Point點數回饋，在8月9日至9月15日期間購買且完成線上登錄，依然可以獲得 Galaxy S21 5G 128GB手機。

由於Mini LED相較傳統LED僅有1/40大小，因此在相同螢幕空間內可容納更多Mini LED，並且透過量子矩陣技術控制多達2048組調光區域，藉此實現12位元黑階控制效果，進而呈現更寬廣動態色彩範圍表現。而Odyssey G9 Neo螢幕在Quantum HDR 2000等級高對比表現部分，則可實現峰值亮度達1000000:1的對比效果。

此外，Odyssey G9 Neo螢幕更具備240Hz畫面更新率、1毫秒反應速度，同時獲得德國萊茵TÜV藍光護眼認證，並且支援NVIDIA G-Sync相容與AMD FreeSync Premium Pro技術，可透過DisplayPort 1.4連接規格對應Adaptive Sync顯示效果，並且搭載支援VRR可變更新率的HDMI 2.1連接埠，藉此對應PC或次世代遊戲主機畫面輸出顯示需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》