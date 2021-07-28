快訊

調查局搞丟毒品案偵結 調查官偷販毒2長官也被拉下水

三星推出首款採Mini LED技術打造的46吋電競曲面螢幕Odyssey G9 Neo

聯合新聞網 / 楊又肇

三星宣布推出新款採32:9顯示比例、1000R曲度設計的46吋電競曲面螢幕Odyssey G9 Neo (型號為G95NA)，其中採用Mini LED面板設計，藉此實現Quantum HDR 2000等級的高對比，同時透過量子矩陣技術實現高反應速度與高更新率表現。

而台灣更是此款螢幕於全球首發的14個國家地區之一，並且由藝人解婕翎擔任2021年三星螢幕大使，預計會在8月9日正式上市，建議售價則是新台幣54900元。

台灣預計從7月29中午12點至8月6日期間於三星商城預購，並且可獲得Galaxy S21 5G 128GB手機與Odyssey限量電競潮帽，另外在7月31日前透過LINE購物下單，更加贈10% LINE Point點數回饋，在8月9日至9月15日期間購買且完成線上登錄，依然可以獲得 Galaxy S21 5G 128GB手機。

由於Mini LED相較傳統LED僅有1/40大小，因此在相同螢幕空間內可容納更多Mini LED，並且透過量子矩陣技術控制多達2048組調光區域，藉此實現12位元黑階控制效果，進而呈現更寬廣動態色彩範圍表現。而Odyssey G9 Neo螢幕在Quantum HDR 2000等級高對比表現部分，則可實現峰值亮度達1000000:1的對比效果。

此外，Odyssey G9 Neo螢幕更具備240Hz畫面更新率、1毫秒反應速度，同時獲得德國萊茵TÜV藍光護眼認證，並且支援NVIDIA G-Sync相容與AMD FreeSync Premium Pro技術，可透過DisplayPort 1.4連接規格對應Adaptive Sync顯示效果，並且搭載支援VRR可變更新率的HDMI 2.1連接埠，藉此對應PC或次世代遊戲主機畫面輸出顯示需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 電競 曲面螢幕

延伸閱讀

三星Galaxy Z Fold 3的保護套配件曝光 可放S Pen更像隨身筆記本

三星首款Mini LED曲面電競螢幕 建議售價54,900元

三星推Mini LED曲面電競螢幕 台灣為首波預購市場

LED後的新藍海-MINI LED

相關新聞

「消費回饋比特幣」不限通路、1.5%無上限 金融新創業者推Visa信用卡

過去推出多張現金回饋信用卡的金融新創業者Upgrade，近期宣布推出一張可透過刷卡獲得比特幣回饋的Visa信用卡。

新款iPad mini傳螢幕更大！升級至8.3吋、移除Home鍵

根據一位面板分析師的說法，蘋果傳言中將推出的平板電腦iPad mini 6將搭載8.3吋螢幕，比目前的7.9吋更大，主要...

三星推出首款採Mini LED技術打造的46吋電競曲面螢幕Odyssey G9 Neo

三星宣布推出新款採32:9顯示比例、1000R曲度設計的46吋電競曲面螢幕Odyssey G9 Neo (型號為G95NA)，其中採用Mini LED面板設計，藉此實現Quantum HDR 2000等級的高對比，同時透過量子矩陣技術實現高反應速度與高更新率表現。

聯發科揭曉對應Chromebook、平板裝置使用的迅鯤1300T處理器

先前針對Chromebook與平板裝置打造的迅鯤 (Kompanio)系列處理器，聯發科今日 (7/27)證實推出新款迅鯤1300T處理器 (先前原本有消息指稱此款處理器名稱為天璣1300T)，將對應高階平板裝置使用，預計滿足線上教育、商務辦公、串流媒體娛樂和網路內容創作、遊戲以及人工智慧應用需求。

疑似realme即將推出的兩款MagDart無線充電配件亮相

日前傳出realme註冊「MagDart」商標專利，可能打造MagSafe般的磁吸無線充電技術消息後，GizmoChina網站取得疑似realme兩款無線充電配件外觀圖像，其中一組確實採用與蘋果MagSafe充電器般設計，另一組則像似無線充電板，但是採用明顯較厚體型設計，同時底部還有類似散熱孔設計，或許對應更快無線充電技術。

Arm展示以塑膠等材質打造、可用於更多物品上的處理器「PlasticARM」

相較目前絕大多數的處理器製作原料均以矽為主，但Arm近期展示以「PlasticARM」為稱的處理器設計原型，其中以塑膠作為處理器製作材料。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。