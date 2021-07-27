Google證實新版Wear OS 3作業系統 僅能用在新款智慧手錶與少數既有裝置

日前確定與三星合作打造結合Tizen作業系統特性，針對智慧手錶打造新版Wear OS作業系統後，Google在技術支援頁面確認新版作業系統名稱為Wear OS 3，同時也確認接下來預計釋出更新時程。

除了接下來預計推出的三星Galaxy Watch 4系列智慧手錶將會搭載新版Wear OS 3，以及接下來在年底前準備問世的智慧手錶也有機會搭載新版作業系統，Google確認搭載既有Wear OS作業系統的智慧手錶，至少要等到2022年下半年才能獲得更新，甚至僅提供部分可更新的智慧手錶升級使用。

其中，將包含Mobvoi (出門問問)近期推出的TicWatch E3、TicWatch Pro 3系列，以及Fossil今年推行的智慧手錶。至於使用者的智慧手錶如果是較舊款式，顯然就無法獲得新版Wear OS 3版本升級，但Google強調會設法透過部分更新或App內容，讓舊款智慧手錶也能有相似使用體驗。

之所以無法讓多數舊款智慧手錶換上Wear OS 3，或許是與三星合作導入Tizen作業系統特性有關，另一方面也可能在智慧手錶採用處理器規格有一定要求，因此僅能讓較新的智慧手錶使用新版作業系統。

實際上，三星在先前說法也透露原本採用Tizen作業系統的智慧手錶，將無法更新為新版Wear OS作業系統，其中有不少因素可能也與硬體設計有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》