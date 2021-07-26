疑似realme即將推出的兩款MagDart無線充電配件亮相

日前傳出realme註冊「MagDart」商標專利，可能打造MagSafe般的磁吸無線充電技術消息後，GizmoChina網站取得疑似realme兩款無線充電配件外觀圖像，其中一組確實採用與蘋果MagSafe充電器般設計，另一組則像似無線充電板，但是採用明顯較厚體型設計，同時底部還有類似散熱孔設計，或許對應更快無線充電技術。

目前還無法確認兩款充電配件細節，但預期都會藉由USB-C作為連接埠規格，同時從realme註冊名稱猜測的話，兩款無線充電配件預期都可對應磁吸固定使用模式，同時也預期支援realme提出的Dart快充技術。

不過，由於Dart技術採用特規設計，因此這兩款配件用在其他品牌手機的話，有可能僅能對應Qi無線充電規範使用功率，無法以更高充電功率補充電量。

而準備推出無線充電配件，同時也代表realme旗下手機將準備加入無線充電功能，甚至也可能比照蘋果推出一系列可透過磁吸固定使用配件。

▲(圖／擷取自GizmoChina網站)

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