快訊

高雄旗津勇父跳水救幼子雙雙失聯 今晨尋獲父遺體

怪獸都市或不死鳥之城？ 東京的「城市進化論」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果傳出 著手打造內建A13處理器的外接顯示器

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱，蘋果可能著手打造一款內建A13處理器的外接顯示器，或許將藉此作為「eGPU」 (外接顯示卡)形式使用，藉此解決先前採M1處理器無法連接外接顯示卡裝置的使用需求。

而在外接顯示器額外搭載處理器，同時也有利加快連接裝置時的顯示輸出解析度、畫面更新率等規格調整，另外也能減少外接顯示器時，額外增加Mac顯示輸出效能資源，藉此將更多顯示效能保留給Mac端的運算需求，甚至可以配合外接顯示器內建處理器運算資源，提高整體運算效能表現。

同時，相關消息也指出蘋果另外也準備推出一款未搭載處理器設計的外接顯示器，藉此讓使用者有更多元選擇。

若從時間點來看，蘋果預計會配合新款MacBook Pro系列，一同揭曉新款外接顯示器，因此有可能會選在今年秋季之後推出。在先前傳聞中，新款MacBook Pro將包含升級設計的16吋機種，以及全新增加的14吋機種，兩者預期都會提供搭載Apple Silicont處理器，並且取消Touch Bar設計，另外也有傳聞指稱16吋機種將加入HDMI連接埠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

「這國總理」會庫克 盼蘋果協助挹注經濟活水

兩家開發商聯合指控蘋果以其優勢影響App內容推廣 要求賠償2000億美元

三星嗆聲蘋果！新品發表前 信義區A13對面大作廣告

英特爾霸主地位搖搖欲墜？高通、聯發科靠「這利器」加大力道進攻筆電市場

相關新聞

LG旗下空氣淨化口罩變得更小、更輕 加入方便說話的麥克風與喇叭設計

去年因應疫情推出推出個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier後，LG接續推出更新版本，採用更輕量、更小外型設計，同時也加入麥克風與擴音喇叭設計，方便配戴時方便讓他人清楚聽見說話聲音。

Arm展示以塑膠等材質打造、可用於更多物品上的處理器「PlasticARM」

相較目前絕大多數的處理器製作原料均以矽為主，但Arm近期展示以「PlasticARM」為稱的處理器設計原型，其中以塑膠作為處理器製作材料。

蘋果傳出 著手打造內建A13處理器的外接顯示器

消息指稱，蘋果可能著手打造一款內建A13處理器的外接顯示器，或許將藉此作為「eGPU」 (外接顯示卡)形式使用，藉此解決先前採M1處理器無法連接外接顯示卡裝置的使用需求。

Nothing公布第一款真無線耳機採用的半透明收納盒 搭載570mAh電池容量

前一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)所成立的新創公司Nothing，稍早再次透露預計在英國當地時間7月27日下午2點公布上市資訊的真無線耳機Nothing ear (1)，將會搭配半透明收納盒，並且搭載570mAh電池容量，同時支援無線充電與有線快充。

realme註冊「MagDart」商標專利 可能打造MagSafe般的磁吸無線充電技術

從歐盟智慧財產局近期文件顯示，realmeu3經在歐洲及印度地區申請註冊名為「MagDart」的商標專利，似乎將比照蘋果MagSafe推出可透過磁吸固定的無線充電系統。

蘋果iOS 14.7更新讓Apple Watch解鎖失敗 官方公告「暫時解法」

蘋果近日釋出iOS 14.7版本更新修正多項Bug，不過也傳出災情，意外讓部分Apple Watch無法順利解鎖。蘋果官方事後發出公告證實此事，並說明暫時的解法，強調會在日後再次更新修正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。