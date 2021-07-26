蘋果傳出 著手打造內建A13處理器的外接顯示器

消息指稱，蘋果可能著手打造一款內建A13處理器的外接顯示器，或許將藉此作為「eGPU」 (外接顯示卡)形式使用，藉此解決先前採M1處理器無法連接外接顯示卡裝置的使用需求。

而在外接顯示器額外搭載處理器，同時也有利加快連接裝置時的顯示輸出解析度、畫面更新率等規格調整，另外也能減少外接顯示器時，額外增加Mac顯示輸出效能資源，藉此將更多顯示效能保留給Mac端的運算需求，甚至可以配合外接顯示器內建處理器運算資源，提高整體運算效能表現。

同時，相關消息也指出蘋果另外也準備推出一款未搭載處理器設計的外接顯示器，藉此讓使用者有更多元選擇。

若從時間點來看，蘋果預計會配合新款MacBook Pro系列，一同揭曉新款外接顯示器，因此有可能會選在今年秋季之後推出。在先前傳聞中，新款MacBook Pro將包含升級設計的16吋機種，以及全新增加的14吋機種，兩者預期都會提供搭載Apple Silicont處理器，並且取消Touch Bar設計，另外也有傳聞指稱16吋機種將加入HDMI連接埠。

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