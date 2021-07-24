LG旗下空氣淨化口罩變得更小、更輕 加入方便說話的麥克風與喇叭設計

去年因應疫情推出推出個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier後，LG接續推出更新版本，採用更輕量、更小外型設計，同時也加入麥克風與擴音喇叭設計，方便配戴時方便讓他人清楚聽見說話聲音。

依照LG說明，新款口罩累積去年推出版本使用經驗，並且進行改良，讓整體體積與重量都能大幅降低，而配合名為「VoiceON」的設計，讓內建麥克風可識別配戴者說話聲音自動啟動，讓使用者說話聲音可透過內建擴音喇叭放大，讓他人可清楚聽見。

另外，口罩內同樣搭載兩組風扇與高效率濾網設計，方便使用者配戴時維持涼爽，並且阻擋多數污染源，過濾使用功能大致與先前推出版本相同。而內建電池採100mAh容量設計，充電2小時約可對應8小時使用時間，同時整體重量僅為94公克。

目前LG並未說明新款口罩上市時間，但預計會先在8月於泰國市場銷售，同時配合近期東京奧運賽事，LG也贈送120組新款口罩供泰國運動選手使用。

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