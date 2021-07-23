蘋果iOS 14.7更新讓Apple Watch解鎖失敗 官方公告「暫時解法」

蘋果近日釋出iOS 14.7版本更新修正多項Bug，不過也傳出災情，意外讓部分Apple Watch無法順利解鎖。蘋果官方事後發出公告證實此事，並說明暫時的解法，強調會在日後再次更新修正。

在正常的情況下，只要解鎖手中的iPhone，也能一併自動解鎖Apple Watch。然而在此次iOS 14.7更新中卻出現錯誤，若用戶使用的是有Touch ID功能的iPhone，有機會遇到無法自動解鎖Apple Watch的狀況。

蘋果建議如果出現上述狀況，目前仍得請用戶直接在Apple Watch上輸入密碼解決，並表示只要持續戴著Apple Watch就只需解鎖一次。若不幸遺忘密碼，則得靠重置密碼一途解決。

除了少數Bug，此次更新不少PTT網友分享「很順又非常涼」，手機發熱的狀況明顯減少，開玩笑稱先前「14.6根本暖暖包」。亦有人表示省電有感，開App的速度也變快了。