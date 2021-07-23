Zoom Apps、Zoom Events服務正式啟用 擴展Zoom線上互動體驗

日前宣布宣布啟用總值達1億美元的Zoom AppsFund基金，藉此擴大旗下Zoom Apps應用生態後，Zoom稍早宣布正式推出Zoom Apps與Zoom Events服務功能，藉此擴展Zomm應用範疇。

其中，Zoom Apps將與Zoom會議無縫整合，並且可串接桌機用戶端的第三方應用程式，藉此強化透過線上會議形式進行的混合辦公體驗，而Zoom Events則可創建多樣化的互動及沉浸式虛擬活動，藉此讓透過Zoom舉辦線上活動能觸及更多觀眾。

目前已經累積超過1500個第三方整合軟體於Zoom App Marketplace上架，隨著Zoom Apps推出，將讓Zoom使用者能串接更多第三方應用軟體，而現階段包含虛擬白板、專案管理、紀錄筆記、遊戲等類型的50款以上第三方應用軟體已經正式上線，其中包含以下App：

． Asana：透過 Asana 預先建立會議中的討論項目與後續排程，讓團隊能夠清楚知悉進度，確保每場會議都有目的。無須離開 Zoom 會議即能創建、編輯並指派工作項目。

． Dot Collector：Dot Collector 讓每位與會者皆能透過即時的意見回饋與投票分享他們的想法。這些想法會被系統性地收集、共享並保存，且任何時刻都能夠調整。 Dot Collector 可以促進同事之間更具包容性的協作、提高透明度並建立有意義的同事關係，同時也賦予個人洞察力，並助其充分發揮潛力。

． Dropbox Spaces：Zoom上的 Dropbox Spaces 能讓每個人從會議中收穫更多。無論是在 Zoom 會議的前、中、後，每個人皆能都保持在同一頁面上，在同一個共享工作區中即時協作。

． Heads Up!：由知名主持人 Ellen DeGeneres 推出既有趣又滑稽的遊戲Heads up! 是與同事和朋友們共享派對時光的最佳選擇，也是等待會議開始前的有趣消遣方式。這個應用程式由 Ellen Digital 和 Playco 共同為 Zoom 開發。

． SurveyMonkey Enterprise by Momentive：在Zoom 會議中利用即時意見回饋與投票功能，能讓會議體驗更具參與感與包容性，並從顧客、員工、患者或任何與會者中得到最佳的利益相關者洞察，並藉此提高員工的參與度，改善客戶或患者的體驗，使遠距會議更有效率。

． Wellness That Works by WW：Wellness that Works by WW是減重和健康領域的領導者，它能夠幫助用戶動得多、吃更好並改變思維方式，其中包含提醒站立與伸展身體的推播通知、水分補充追蹤器、心智訓練工具和健康食譜。無論用戶身在何處，即便是在會議當中， Wellness that Works 能夠幫助用戶建立並保持健康的習慣，強化了 WW 在行為改變科學方面的信譽。

至於提供創建多樣化的互動及沉浸式虛擬活動Zoom Events，則可讓大小型企業在Zoom服務平台建立及管理諸如銷售會議、客戶活動、貿易展覽，或是內部活動等常態性會議，甚至提供虛擬活動中心、企業專用虛擬活動空間、客製化註冊介面，以及可利用聊天功能進行互動的虛擬活動大廳。

另外，Zoom Events也能夠提供活動專屬報告，藉此分析註冊、出席和門票銷售等數據。

為了進一步展示Zoom Events應用成效，Zoom更宣布今年的年度用戶大會Zoomtopia及Zoom Academy都會透過Zoom Events進行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》