Clubhouse終於推出正式版本 不再需要透過邀請加入

從先前的0.1版號正式跨入1.0.0版本後，線上語音聊天社群服務Clubhouse終於取消先前僅透過邀請方式加入的限制，讓任何人都可以申請加入。

雖然日前已經開放使用Android平台版本，同時也預期開放所有人都能申請加入使用後，將能帶動更多用戶成長，但是在Facebook、Twitter等大型社群服務平台業者也開始加入以語音串連的互動模式，加上中國市場早已禁止使用的情況下，Clubhouse接下來能否藉由開放更多人申請增加用戶人數，似乎仍有些不確定性。

不過，Clubhouse畢竟還是在先搶進市場上佔有不少優勢，目前仍有許多具影響力的使用者繼續透過此平台發聲，甚至也有不少人透過Clubhouse討論各類知識性內容，因此也依然吸引許多人黏著使用。

而在日前開始提出變現獲利計畫，其中包含可在創作者製作節目內容放置廣告，或是透過節目內容吸引更多贊助商投資等，藉此透過內容吸引用戶觀看，並且讓更多創作者願意在Clubhouse提供內容，預期也能成為Clubhouse持續穩定用戶成長作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》