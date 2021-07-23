快訊

烟花颱風愈晚風雨愈劇烈 氣象局：到明晚才緩和

居家上班到底有沒有颱風假？律師：法律還沒跟上疫情

Clubhouse終於推出正式版本 不再需要透過邀請加入

聯合新聞網 / 楊又肇

從先前的0.1版號正式跨入1.0.0版本後，線上語音聊天社群服務Clubhouse終於取消先前僅透過邀請方式加入的限制，讓任何人都可以申請加入。

雖然日前已經開放使用Android平台版本，同時也預期開放所有人都能申請加入使用後，將能帶動更多用戶成長，但是在Facebook、Twitter等大型社群服務平台業者也開始加入以語音串連的互動模式，加上中國市場早已禁止使用的情況下，Clubhouse接下來能否藉由開放更多人申請增加用戶人數，似乎仍有些不確定性。

不過，Clubhouse畢竟還是在先搶進市場上佔有不少優勢，目前仍有許多具影響力的使用者繼續透過此平台發聲，甚至也有不少人透過Clubhouse討論各類知識性內容，因此也依然吸引許多人黏著使用。

而在日前開始提出變現獲利計畫，其中包含可在創作者製作節目內容放置廣告，或是透過節目內容吸引更多贊助商投資等，藉此透過內容吸引用戶觀看，並且讓更多創作者願意在Clubhouse提供內容，預期也能成為Clubhouse持續穩定用戶成長作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 Clubhouse

延伸閱讀

不再一碼難求！Clubhouse宣布脫離測試版 「全面開放」用戶進入

Facebook祭出10億美元 希望吸引更多創作者提供創作內容

這些年我們一起追的網路平台--網路趨勢專家施典志 × 網路作家朱家安

曾參戰SARS、不當台大醫師變百萬網紅！「林氏璧」每晚開房分析疫情、撫慰人心

相關新聞

iPhone攝影獎2021得獎名單揭曉 台灣攝影好手1人獲5獎

第14屆iPhone攝影獎（IPPA）稍早在官網（https://www.ippawards.com）公布了得獎名單，在...

Zoom Apps、Zoom Events服務正式啟用 擴展Zoom線上互動體驗

日前宣布宣布啟用總值達1億美元的Zoom AppsFund基金，藉此擴大旗下Zoom Apps應用生態後，Zoom稍早宣布正式推出Zoom Apps與Zoom Events服務功能，藉此擴展Zomm應用範疇。

攜手Arm等業者 Qualcomm將擴大穿戴裝置市場生態

在三星確定回歸採用Google Wear OS打造智慧手錶後，Qualcomm稍早也宣布將擴大旗下Snapdragon Wear智慧穿戴平台投資，將與Arm、步步高、Fossil、OPPO、Verizon、Vodafone、Zebra等60家業者合作推動穿戴裝置市場生態加速計畫 (Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program)，同時也宣布將在今年秋季舉辦第一屆Qualcomm Wearables市場生態高峰會，藉此擴展智慧穿戴裝置市場規模。

Download4.cc免費一鍵下載影片 支援YouTube、FB、IG、推特等千種網站

本文要介紹的「Download4.cc」是一個免費線上影片下載器，可一鍵下載超過 1000 種網站平台，像是常見的 YouTube、Facebook、Twitter、Instagram、TikTok、SoundCloud 都有在支援範圍 ，使用方法很簡單，只要將影片網址貼上就會自動分析出影片鏈結。

三星證實8/11舉辦線上Unpacked活動 Galaxy Z Fold 3、Galaxy Watch 4將亮相

日前意外透露接下來的Unpacked發表活動時間後，三星稍早證實時間確實就是美國東岸時間8月11日上午10點，亦即台灣時間8月11日晚間10點。

Google免費雲端空間不足？官方推「儲存空間管理工具」一鍵瘦身

Google 15 GB 是「雲端硬碟」、「Google 相簿」與「Gmail」三個服務綁在一起共用的！如果不想額外購買空間，那就來一起看如何使用「儲存空間管理工具」釋出更多 Google 空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。