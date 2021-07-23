Nothing公布第一款真無線耳機採用的半透明收納盒 搭載570mAh電池容量
前一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)所成立的新創公司Nothing，稍早再次透露預計在英國當地時間7月27日下午2點公布上市資訊的真無線耳機Nothing ear (1)，將會搭配半透明收納盒，並且搭載570mAh電池容量，同時支援無線充電與有線快充。
依照說明，Nothing ear (1)僅需充電10分鐘，即可充入6-8小時播放音樂所需電量，同時在開啟主動降噪功能時，最長可對應24小時電力續航時間，若關閉主動降噪功能則可延長至36小時。
另外，裴宇在先前受訪時也說明之所以打造透明材質耳機，在於目前多數手機品牌打造的耳機都是以白色為主配色，因此希望透過透明材質設計在眾多耳機產品市場脫穎而出。但由於採用透明材質設計，同時也要確保耳機內的麥克風、電池、天線與藍牙等元件維持正常運作，並且維持耳機設計美感，其實並非容易之事。
目前Nothing ear (1)已經處於量產階段，除了預計與具有百年歷史，同時也是英國第二大規模百貨公司Selfridges合作銷售，更確認將透過線上電商StockX銷售此款耳機。
同時，裴宇更透露Nothing預計在今年底前還會推出另一款產品，但仍無法確認其細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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