快訊

直播／一口氣降至二級最新指引 指揮中心下午2時說明

限制梅花座也願意開業 餐飲業者就盼振興券重出江湖

Nothing公布第一款真無線耳機採用的半透明收納盒 搭載570mAh電池容量

聯合新聞網 / 楊又肇

前一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)所成立的新創公司Nothing，稍早再次透露預計在英國當地時間7月27日下午2點公布上市資訊的真無線耳機Nothing ear (1)，將會搭配半透明收納盒，並且搭載570mAh電池容量，同時支援無線充電與有線快充。

依照說明，Nothing ear (1)僅需充電10分鐘，即可充入6-8小時播放音樂所需電量，同時在開啟主動降噪功能時，最長可對應24小時電力續航時間，若關閉主動降噪功能則可延長至36小時。

另外，裴宇在先前受訪時也說明之所以打造透明材質耳機，在於目前多數手機品牌打造的耳機都是以白色為主配色，因此希望透過透明材質設計在眾多耳機產品市場脫穎而出。但由於採用透明材質設計，同時也要確保耳機內的麥克風、電池、天線與藍牙等元件維持正常運作，並且維持耳機設計美感，其實並非容易之事。

目前Nothing ear (1)已經處於量產階段，除了預計與具有百年歷史，同時也是英國第二大規模百貨公司Selfridges合作銷售，更確認將透過線上電商StockX銷售此款耳機。

同時，裴宇更透露Nothing預計在今年底前還會推出另一款產品，但仍無法確認其細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 電商 耳機

延伸閱讀

AirPods兩副各丟一隻還可使用嗎？ 內行曝解方：重新配對

山寨AirPods讓蘋果損失超過32億美元 八成來自中國

擺脫無趣！NOKIA真無線藍牙耳機E3100「5款北歐撞色設計」潮感爆表

APK拆解內容顯示Galaxy Buds 2 將包含白色、黑色、綠色、紫色與黃色配色

相關新聞

蘋果iOS 14.7更新讓Apple Watch解鎖失敗 官方公告「暫時解法」

蘋果近日釋出iOS 14.7版本更新修正多項Bug，不過也傳出災情，意外讓部分Apple Watch無法順利解鎖。蘋果官方事後發出公告證實此事，並說明暫時的解法，強調會在日後再次更新修正。

iPhone攝影獎2021得獎名單揭曉 台灣攝影好手1人獲5獎

第14屆iPhone攝影獎（IPPA）稍早在官網（https://www.ippawards.com）公布了得獎名單，在...

Nothing公布第一款真無線耳機採用的半透明收納盒 搭載570mAh電池容量

前一加共同創辦人裴宇 (Carl Pei)所成立的新創公司Nothing，稍早再次透露預計在英國當地時間7月27日下午2點公布上市資訊的真無線耳機Nothing ear (1)，將會搭配半透明收納盒，並且搭載570mAh電池容量，同時支援無線充電與有線快充。

realme註冊「MagDart」商標專利 可能打造MagSafe般的磁吸無線充電技術

從歐盟智慧財產局近期文件顯示，realmeu3經在歐洲及印度地區申請註冊名為「MagDart」的商標專利，似乎將比照蘋果MagSafe推出可透過磁吸固定的無線充電系統。

Zoom Apps、Zoom Events服務正式啟用 擴展Zoom線上互動體驗

日前宣布宣布啟用總值達1億美元的Zoom AppsFund基金，藉此擴大旗下Zoom Apps應用生態後，Zoom稍早宣布正式推出Zoom Apps與Zoom Events服務功能，藉此擴展Zomm應用範疇。

攜手Arm等業者 Qualcomm將擴大穿戴裝置市場生態

在三星確定回歸採用Google Wear OS打造智慧手錶後，Qualcomm稍早也宣布將擴大旗下Snapdragon Wear智慧穿戴平台投資，將與Arm、步步高、Fossil、OPPO、Verizon、Vodafone、Zebra等60家業者合作推動穿戴裝置市場生態加速計畫 (Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program)，同時也宣布將在今年秋季舉辦第一屆Qualcomm Wearables市場生態高峰會，藉此擴展智慧穿戴裝置市場規模。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。