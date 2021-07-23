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realme註冊「MagDart」商標專利 可能打造MagSafe般的磁吸無線充電技術
從歐盟智慧財產局近期文件顯示，realmeu3經在歐洲及印度地區申請註冊名為「MagDart」的商標專利，似乎將比照蘋果MagSafe推出可透過磁吸固定的無線充電系統。
而從名稱推測，「MagDart」名稱中的「Mag」應該就是指「Magnet」 (磁鐵)的縮寫，「Dart」則顯然是指realme旗下的「SuperDart」快充技術，意味「MagDart」不僅能透過磁吸方式固定，更可透過無線充電方式補充電力。
若沒意外的話，此項充電技術將會應用在realme接下來預計推出新款手機，預期也會打造相關配件，至於是否也會相容用iPhone 12系列的MagSafe無線充電系統，暫時還無法確認。
不過，目前realme至今推出手機產品均尚未加入無線充電設計，或許近期即將推出新機就會開始加入無線充電技術。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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