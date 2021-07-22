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攜手Arm等業者 Qualcomm將擴大穿戴裝置市場生態

聯合新聞網 / 楊又肇

在三星確定回歸採用Google Wear OS打造智慧手錶後，Qualcomm稍早也宣布將擴大旗下Snapdragon Wear智慧穿戴平台投資，將與Arm、步步高、Fossil、OPPO、Verizon、Vodafone、Zebra等60家業者合作推動穿戴裝置市場生態加速計畫 (Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program)，同時也宣布將在今年秋季舉辦第一屆Qualcomm Wearables市場生態高峰會，藉此擴展智慧穿戴裝置市場規模。

先前Qalcomm說法，認為智慧穿戴裝置目前雖然不像智慧手機等產品有顯著市場規模，但未來預期有相當大的發展潛能，其中從頭到腳可穿戴使用裝置都會有其發展機會，只是以當前處理器、電池等技術仍無法滿足設計使用需求，因此也讓現有智慧穿戴產品仍無法形成使用習慣，導致智慧穿戴裝置無法像智慧手機有高度黏著使用情況。

以智慧手錶為例，手錶雖然是許多人每天都會配戴使用產品，而智慧手錶也在很早時候就已經進入市場，但是初期發展過程卻因為電池續航表現不佳，加上實際可使用體驗感受不明顯，因此讓許多早期願意使用的人紛紛戴回傳統手錶，以利維持手錶最基本的觀看時間需求。

不過，後續推出的智慧手錶得利於更快處理運算效能，以及續航時間更久的電力表現，因此成為目前較多人可接受的智慧穿戴產品。

而此次提出的穿戴裝置市場生態加速計畫，預期也會先以智慧手錶產品為重心，並且與設計商、服務業者、平台業者，以及軟硬體供應業者等合作，讓更多製造業者、開發者能藉由Snapdragon Wear處理器平台打造產品。

由於Snapdragon Wear處理器平台與Google Wear OS有深度結合，加上日前三星也宣布將恢復採用Wear OS打造智慧手錶，更意味將近一步擴展以Wear OS打造的智慧手錶市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

穿戴裝置 Arm Qualcomm

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