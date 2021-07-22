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Download4.cc免費一鍵下載影片 支援YouTube、FB、IG、推特等千種網站

聯合新聞網 / 免費資源網路社群

現今大多數的線上服務都支援影音播放，無論是社群網站、影音空間或創作平台都能讓使用者上傳分享相片影片，不過多半不會提供直接下載保存影片的功能（僅能夠線上瀏覽），如果想要下載網路上的影片檔案，其實也有很多對應的影片下載工具可用，例如之前推薦的 Downie 就是一款功能強大 Mac 影音下載工具；除此之外也能以 Savieo、oDownloader 多功能下載工具貼上網址來獲取影片內容。

本文要介紹的「Download4.cc」是一個免費線上影片下載器，可一鍵下載超過 1000 種網站平台，像是常見的 YouTubeFacebook、Twitter、InstagramTikTok、SoundCloud 都有在支援範圍 ，使用方法很簡單，只要將影片網址貼上就會自動分析出影片鏈結。

不過有些時候會遇到無法順利分析獲取影片網址的問題，這可能會因為平台更新或是封鎖而暫時無法使用，遇到時只要重複嘗試幾次，就可能可以順利進行。

Download4.cc 除了下載 MP4 影片和 MP3 音樂格式，亦可產生其他畫質的影片格式，或下載影片縮圖和字幕等等，取決於使用者要下載的平台是否有提供相關檔案。

Download4.cc

https://www.download4.cc/

使用教學

STEP 1

開啟 Download4.cc 網站後把要下載的影音平台或社群媒體貼文鏈結貼上，點選「下載」按鈕會開始分析頁面的影片格式和鏈結，如果一直在等待或跳出錯誤訊息，可以多嘗試幾次或改用其他下載工具替代。

STEP 2

在分析後就會顯示出影片縮圖、標題和影片長度，點選「Download MP4」下載影片，如果有出現「Download MP3」可以單獨下載影片的音訊部分。

STEP 3

點選「Download Other Formats」會顯示其它可能可以下載的檔案類型。

舉例來說，我在測試時看到可以選擇下載不同的畫質（720p、360p 或 270p），但不一定所有網站都有提供，如果要取得音訊、影片縮圖或字幕檔案也可碰碰運氣。

像是影片縮圖部分就有提供不同尺寸大小的圖片快速下載。

STEP 4

如果在點選「Download」下載影片時直接在瀏覽器裡開啟播放器，只要在影片按下右鍵就能找到「另存視訊檔案」選項（或是類似功能）。

值得一試的三個理由：

1.免費線上影片下載工具，支援超過 1000 種網站平台

2.將影片網址貼上就會分析出下載鏈結，可下載 MP4、MP3 等多種格式

3.亦可選擇不同畫質、影片縮圖或字幕檔（如果網站本身有提供的話）

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

社群媒體 Instagram TikTok Facebook YouTube 影音網站

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