三星證實8/11舉辦線上Unpacked活動 Galaxy Z Fold 3、Galaxy Watch 4將亮相

日前意外透露接下來的Unpacked發表活動時間後，三星稍早證實時間確實就是美國東岸時間8月11日上午10點，亦即台灣時間8月11日晚間10點。

而從邀請函圖像，以及「Get ready to unfold」主題顯示，此次發表重點將會聚焦在兩款螢幕可凹折手機，亦即Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3，另外也預期會揭曉換上Google Wear OS作業系統的Galaxy Watch 4系列智慧手錶，以及加入主動降噪功能的Galaxy Buds 2真無線耳機。

另外，三星屆時似乎也會同步揭曉親民價位設計的Galaxy S21 FE，但因為關鍵元件供應問題，可能僅會在特定市場銷售。

至於產品上市時間，先前也有不少傳聞指稱三星預計會在8月27日開放銷售Galaxy Watch 4系列手錶，但新款螢幕可凹折手機也可能會在相同時間進入市場銷售。

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