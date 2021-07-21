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傳統硬碟也能使用DirectStorage技術 在Windows 11存取效率更快

聯合新聞網 / 楊又肇

針對先前提出的DirectStorage技術微軟在此次GDC 2021期間透過旗下Game Stack活動進一步說明，其中包含未來此項技術將不侷限使用SSD，就連一般機械式硬碟也能使用，而未來在Windows 11作業系統環境下使用，將會有更高存取效率表現。

另外，微軟也確認將從Windows 10 1909版本更新之後，將會啟用DirectStorage功能，讓遊戲能有更高執行效率。

DirectStorage功能應用，實際上是為了解決傳統上遊戲畫面內容透過GPU處理渲染等流程後，依然必須透過CPU執行編碼、貼圖等指令動作，但CPU對應資料傳輸頻寬相對較低，因此過往作法通常是將影像材質貼圖內容壓縮以利CPU快速存取處理，並且告知GPU如何處理材質渲染結果。

但即便遊戲開發者透過壓縮、分割資料等方式，設法縮短CPU存取處理所需時間，在資料必須透過CPU一來一往地處理情況下，難免還是會有其瓶頸。

而DirectStorage技術便是為了解決此類問題打造，讓GPU可以直接存取存放在儲存設備中的資料，藉此讓遊戲執行過程中需要讀取資料進行渲染處理的時間能大幅縮短。

在此次GDC 2021期間，微軟則是進一步說明DirectStorage技術將能不限用於SSD儲存設備，即便使用傳統機械式硬碟也能順利運作。不過，使用傳統硬碟的執行效率自然不比SSD，但整體是還是會比傳統遊戲運作模式更快。

另外，微軟也強調在Windows 11上使用DirectStorage技術的話，整體執行效率將會比Windows 10更快。

至於微軟提出的DirectStorage技術，與NVIDIA後續提出的RTX IO技術差異，兩者都是讓GPU可繞過CPU處理流程，直接使用存放在儲存設備的資料，但DirectStorage技術是將資料透過系統記憶體進行緩衝處理，才將資料複製到GPU的顯示記憶體進行運算，而RTX IO技術則是直接將存放在儲存設備的資料讀入GPU的顯示記憶體，加上強調必須使用SSD，因此整體處理效率會比DirectStorage技術更快。

不過，相較NVIDIA提出的RTX IO技術僅能配合自家顯示卡使用，微軟提出的DirectStorage技術則可用於多數GPU，甚至也能用在NVIDIA、AMD，甚至是Intel準備推出的顯示卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

硬碟 微軟 Windows 11

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