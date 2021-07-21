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小米平板5至少會推出三種處理器規格 台灣也有機會推出

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經有不少消息曝光的新款小米平板，相關消息除了指出將會以小米平板5為稱，更透露至少會推出三種不同規格版本。

其中，最高階版本將會搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器，而中階規格則會採用napdragon 860處理器，入門規格則預期會採用Snapdragon 700系列，或是改為聯發科天璣1200處理器。

至於螢幕規格方面，高階及中階版本預期都會採用2K解析度螢幕，並且支援120Hz畫面更新率，以及240Hz觸控反應率，另外也對應In-Cell手寫筆輸入與4096階壓感表現，但入門規格螢幕可能會採不同設計。另外，相機規格方面可能也會依照高階、中階與入門規格而有差異。

三款平板預期都會採用類似iPad Pro的使用體驗，預期都會提供手寫筆操作與鍵盤保護套設計，同時操作介面也都會搭載針對平板最佳化的MIUI設計，建議售價則可能從人民幣1999元不到價位起跳，最快會在今年8月對外公布。

從先前包含美國FCC及台灣NCC等檢驗單位都有相關認證消息曝光來看，小米平板5將有可能在更多國際市場推出，其中也包含台灣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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