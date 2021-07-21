元太與RICOH推出全球最輕薄的42吋電子白板 支援手寫輸入與連網更新資訊

E Ink (元太科技)與RICOH合作推出全球最輕薄的電子白板，強調方便攜帶使用，以及數位與永續的電子紙使特性，將針對醫療、建築與商務辦公等領域應用。

此款與RICOH合作打造的eWhiteboard 4200，是針對企業中心辦公室及遠端辦公室使用需求打造，可模擬紙張書寫與低耗電使用特性，並且藉由Wi-Fi連接更新資訊，藉此強化辦公室數位化無紙使用模式。

本身尺寸為42吋設計，但重量僅為5.9公斤與14.5mm厚度表現，更具備防水防塵設計特性，因此也能輕易帶至戶外場景使用，加上電子紙採反射式技術顯示特性，讓電子白板的螢幕具有無光害、可在強光下維持高度可視特性，因此能在戶外場景維持高度可視效果，同時也適用於避免光源干擾休養的醫療照護環境，做為醫護人員、病患與照顧者溝通的醫療資訊看板。

目前eWhiteboard 4200僅在日本地區販售，暫時尚未計畫在其他市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》