Google免費雲端空間不足？官方推「儲存空間管理工具」一鍵瘦身

Google 雲端硬碟空間總是不夠用？來看如何有效整理利 15 GB 免費空間，不再需要花錢。

應該不少常使用 Google 服務（如信箱、雲端硬碟、相簿）功能的使用者會覺得官方給的 15 GB 雲端免費空間很快就不夠用了，這個時候各位可能直覺想到的第一件事，就是去雲端硬碟看哪一個檔案佔據空間。

但事實上 Google 15 GB 是「雲端硬碟」、「Google 相簿」與「Gmail」三個服務綁在一起共用的！如果不想額外購買空間，那就來一起看如何使用「儲存空間管理工具」釋出更多 Google 空間。

Google 雲端空間與「雲端硬碟」、「 Google 相簿」與「 Gmail 」是一起共用的

不論經常使用哪一項功能的 Google 服務使用者，應該很少去查看目前的雲端空間使用狀況，所以在開始之前先介紹這款 Google 官方的「儲存空間管理工具」。過往我們使用 PC 時有內建「磁碟清理」、「磁碟重組工具」，雖然這款官方釋出的儲存空間管理工具，並沒有像是 PC 內建的這兩項功能，但能夠協助使用者快速瀏覽在雲端硬碟、Google 相簿及 Gmail 上目前可釋放的空間，以及各檔案在雲端空間的大小、使用情形。

首先，先到 Google 的首頁，點選右邊的九宮格圖案，滑到最下面找到「更多 Google 提供的內容」。

點進去後，往下滑尋找「Google One」服務。

點進去後，進入首頁頁面，往左邊的工具欄點選「儲存空間」就可以看到目前雲端硬碟的使用狀況。

接下來就是到清理的步驟了，回到首頁，點選「釋出帳戶儲存空間」。

點進去後，你會發現很多可以清理的雲端空間檔案跟項目，往下滑會看到雲端硬碟上的「大項目檔案」。可以根據想釋出的服務空間，點進去後逐一勾選想要刪除的內容即可，但要注意刪除後的檔案是無法再恢復的。

Google 雲端空間冷知識：Google 文件裡面的圖片「不占空間」

舉凡求學階段到出社會工作，不少人會在 Google 線上編輯工具（Google 文件、試算表、簡報、繪圖）來處理事情，但其實在裡面的任一項服務（像是 Google 簡報），雖然它的功能跟便利性無法取代 PC 端的簡報工具，但在上面與其他插入圖片、影片是完全不佔用雲端空間的。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》