JPEG XL圖像編碼格式年底升級 與HEIF、WebP等圖像格式抗衡

聯合圖像專家小組 (JPEG,Joint Photographic Experts Group)宣布，將在今年底前針對JPEG XL圖像編碼格式進行升級，標榜可加入HDR等現代化常見影像內容，並且加入更有效壓縮比例，同時也相容現有JPEG圖像編碼格式。

JPEG XL是在2019年8月於比利時布魯塞爾舉辦的第84次JPEG會議上提出標準草案，將以ISO/IEC 1818作為圖像編碼系統，此次提出更新預計加入HDR、廣色域及高位元圖像格式，同時也支援動圖、透明或半透明顯示，以及包含圖層、縮圖資訊等內容，並且支援無損及漸進式壓縮編碼，另外也支援360度圖像內容，同時支援漸進式網頁使用需求。

此外，JPEG XL也採用更高無損壓縮率 (約從20:1至50:1)，讓圖像內容可以還原成相同內容的JPEG圖像檔案，藉此維持其向下相容特性，讓現有瀏覽器、文件都能順利開啟使用，無須透過額外硬體設備輔助解壓，或是進行壓縮。

就整體來看，JPEG XL將與動態影像專家小組 (MPEG,Moving Picture Experts Group)提出的HEIF (高效率圖檔格式,High Efficiency Image File Format)，以及Google提出的WebP等豐富圖像格式抗衡。

除了JPEG XL，聯合圖像專家小組先前也已經提出壓縮率更小、能流暢透過無線網路傳輸的JPEG XS圖像壓縮格式，藉此對應虛擬實境、擴增實境，或是包含遊戲在內多媒體影音體驗需求。

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