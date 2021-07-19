APK拆解內容顯示Galaxy Buds 2 將包含白色、黑色、綠色、紫色與黃色配色
先前已經有不少消息曝光後，在Github出現的新版Galaxy Wearable APK檔案拆解內容中，似乎進一步透露三星即將揭曉的Galaxy Buds 2具體功能。
從相關APK內容顯示，Galaxy Buds 2的主動降噪僅提供開啟、關閉，以及啟用環境聲音模式三種選項，並未像Galaxy Buds Pro額外提供可調整降噪程度的功能，但似乎可額外僅啟用單邊耳機的主動降噪功能，另外也能同時連接多組裝置使用。
而電力方面，Galaxy Buds 2單組耳機電量為61mAh，收納電池盒電量則有472mAh，並且能以2.5W功率為耳機充電，相比先前款式雖然增加了收納電池盒電量，卻相對讓耳機電量減少。
至於耳機外觀則與過往推出的Galaxy Buds Pro相仿，一樣採珠寶盒概念設計，而收納充電合外觀均採用白色設計，但內部將區分與耳機本體相同的白色、黑色、綠色、紫色與黃色配色款式，而建議售價則預期會在180歐元至200歐元之間。
三星目前可能會在8月11日舉辦Unpacked線上發表活動，除了將揭曉Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3，屆時也將公布換上Google Wear OS作業系統的Galaxy Watch 4系列智慧手錶，以及Galaxy Buds 2，另外或許也會公佈僅在特定市場推出的Galaxy S21 FE。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言