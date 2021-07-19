亞馬遜加拿大電商頁面透露Galaxy Watch 4系列智慧手錶 將在8月27日上市

亞馬遜位於加拿大的電商網站，稍早意外出現三星接下來即將推出的新款智慧手錶Galaxy Watch 4，以及Galaxy Watch 4 Classic，但隨後就被下架。

而從相關頁面顯示資訊，顯示兩款智慧手錶上市時間都會在8月27日，顯示三星在8月11日舉辦Unpacked發表活動後，將會在2周後讓這兩款智慧手錶進入市場銷售 (或是指在加拿大市場銷售時間)。

至於預計推出兩款智慧手錶，分別為Galaxy Watch 4與Galaxy Watch 4 Classic，前者將提供40mm、44mm兩種尺寸，後者則提供42mm與46mm規格，同時Galaxy Watch 4建議售價將以309.85加幣起跳，Galaxy Watch 4 Classic則將以427.73加幣起跳。

不過，正式售價依然要以三星日後公布為準。

另外，從相關資訊顯示Galaxy Watch 4將以鋁合金材質打造，支援防水、內建GPS、藍牙、Wi-Fi與NFC功能，另外也具備血氧、心率與睡眠量測功能，Galaxy Watch 4 Classic則採不鏽鋼材質設計，並且具備旋轉錶圈與兩組實體按鍵，其他功能則與Galaxy Watch 4相同。

目前市場傳聞三星將在8月11日舉辦Unpacked發表活動，預計公布包含Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，以及包含Galaxy Buds 2與Galaxy Watch 4系列，另外更預期同步揭曉Galaxy S21 FE，但可能僅會在特定市場銷售。

Galaxy Watch 4：

Galaxy Watch 4 Classic：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》