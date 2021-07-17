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山寨AirPods讓蘋果損失超過32億美元 八成來自中國

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

在美國海關和邊境保護局公布了過去九個月的查獲數據後，今天的一份報告估計，仿冒假的 AirPods 讓蘋果公司損失了約 32 億美元。

最近在美國辛辛那提查獲的假冒 AirPods，被證明只是截獲假冒產品的非常多例子之一。美國海關和邊境保護局的新數據顯示，在過去 9 個月中，大約有 36 萬個假冒 AirPods 無線耳機被查獲，價值 6,220 萬美元。

相比之下，報告稱在整個 2020 財年，美國邊境共查獲 29.5 萬件假貨，零售價值為 6,170 萬美元。

進入美國的所有假冒產品中，80% 來自中國大陸或香港。雖然不清楚被查獲的假冒耳機中有多少是 AirPods，但美國海關表示，隨著蘋果公司的耳機等產品的普及，在過去五年中，查獲量增加了 50%。

美國海關查獲的假冒無線耳機的零售價值，似乎在 2019 年 10 月 AirPods Pro 發布後急劇上升。

假冒產品提供了低劣的體驗，而且產品往往可能是危險的。此前，美國商會在 201 6年估計，查獲的假貨價值僅佔所有假貨的 2.5%。蘋果公司自己也有一個專門的反假貨團隊。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

海關 假貨 仿冒 AirPods Apple 山寨

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