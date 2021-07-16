Sony打造第三款玻璃共振揚聲器LSPX-S3 加入360 Reality Audio聲音技術

接連推出兩款玻璃共振揚聲器之後，Sony在日本市場推出第三款玻璃共振揚聲器LSPX-S3，並且加入目前主推的360 Reality Audio聲音技術。

不過，相較先前推出機種，LSPX-S3取消支援Wi-Fi、USB及有線連接功能，同時也未提供Hi-Res高解析音質，另外輸出功率也從先前的11W減少為8W，頻率響應則介於20Hz-20kHz之間，但仍維持支援LDAC技術，因此能比SBC、AAC編碼對應更完整數位音訊內容。

機身部分，Sony表示藉由將玻璃管加長2公分，將使運作共振時產生聲音更加自然，同時低頻輸出口徑也從原本36mm增加為46mm，讓中低頻聲音表現提升，另外更透過360 Reality Audio聲音技術讓整體音場表現更自然。

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而連接技術則升級為藍牙5.0，支援藍牙立體聲配對功能，另外也搭載S-Master HX技術提升數位音訊呈現效果，本身搭載指向性電容麥克風，因此也能連接手機使用通話功能。至於LED燈光除了可模擬燭火隨風搖曳效果，更具備32段亮度調整，透過內建電池約可對應8小時音樂播放使用時間。

售價方面，相較過往系列機種價位，此次推出的LSPX-S3價格相對減少一些，將以38500日圓價格於8月上市，但目前僅先在日本市場推出，不確定是否會引進台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》