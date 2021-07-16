永諾推出第二款Android無反相機YN455 硬體升級、增加直播功能

曾在2019年宣布推出旗下第一款以Android作業系統打造、搭配使用Canon EF接環設計的M43無反相機YN450M後，永諾 (Yongnuo)稍早再次推出新款M43無反相機YN455，同樣以Android作業系統搭配Canon EF接環設計。

YN455基本上以先前推出的YN450M為基礎，但是感光元件規格則從原本1600萬畫素提升至2000萬畫素規格，而內建處理器則搭載8核心、運作時脈為2.2GHz的Qualcomm處理器，搭配6GB記憶體與64GB儲存容量，可透過micro SD記憶卡擴充至256GB存放空間，並且採用可拆換設計的4400 mAh電池運作，作業系統同樣是以Android 10為基礎打造。

至於是以先前推出的YN450M為基礎設計，因此接環部分也沿用Canon EF接環規格，除了可套用Canon EF接環鏡頭，同樣也能使用永諾本身打造鏡頭。此外，機身搭載可180度上掀的5吋觸控螢幕，方便使用者取景或觸控操作。

另外，永諾也強調此次推出新款相機搭載直播功能，可透過3G、4G LTE或Wi-Fi連接，另外也支援透過藍牙、USB-C網路卡連接網路，而直播平台則相容微信、QQ、Vue Vlog、剪映、虎牙直播、鬥魚直播、抖音等。

建議售價方面，YN455將以人民幣3888元起跳價格銷售，但目前還無法確認國際市場銷售定價。

類似設計，過去包含三星、Nikon在內業者都曾推出以Android為基礎的數位相機，而蔡司也曾在2018年推出名為ZX1的全片幅相機機種，更標榜在機身內建Adobe Lightroom CC，讓使用者能更容易透過操作介面調整拍攝影像結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》