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幫微軟Office「大眼迴紋針」小幫手回歸集氣！已有近10萬人按讚
如同先前透過Twitter集氣，讓Xbox Series X造型冰箱成為量產商品，微軟稍早再度藉由Twitter貼文集氣，說明若順利吸引2萬人按讚的話，將會把過去從Office 97增加的「小幫手」 (Office Assistant)功能重新加回。而在貼文發出短短1小時內就順利達標，甚至還持續累積超過9.8萬人按讚。
「小幫手」最令人印象深刻的，就是由設計師Kevan Atteberry打造的預設角色「大眼迴紋針」 (Clippy)，其實其他「小幫手」角色還包含巫師、地球、貓、狗，甚至還包含愛因斯坦、莎士比亞等人物形象，部分角色更可透過額外安裝擴充，而在Mac版本的Office也同樣提供「小幫手」功能，預設角色則改成名為Max的蘋果電腦，但使用者依然可以選擇「大眼迴紋針」。
不過，從Office 2007開始，「小幫手」逐漸被線上協助服務取代，使用者能找到更多合適解決問題辦法，甚至在後來的Office 365服務更新中，微軟更計畫藉由Cortana數位助理服務取代原本「小幫手」。
而雖然不少人使用Offcie軟體時會習慣將「小幫手」關閉，但此項功能依然成為許多人印象深刻的記憶，甚至還有不少人藉由「大眼迴紋針」創造更多衍生內容，因此也難怪微軟宣布將使「小幫手」回歸消息後，短時間內就吸引不少人支持。
If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC— Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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