幫微軟Office「大眼迴紋針」小幫手回歸集氣！已有近10萬人按讚

如同先前透過Twitter集氣,讓Xbox Series X造型冰箱成為量產商品,微軟稍早再度藉由Twitter貼文集氣,說明若順利吸引2萬人按讚的話,將會把過去從Office 97增加的「小幫手」 (Office Assistant)功能重新加回。而在貼文發出短短1小時內就順利達標,甚至還持續累積超過9.8萬人按讚。

「小幫手」最令人印象深刻的,就是由設計師Kevan Atteberry打造的預設角色「大眼迴紋針」 (Clippy),其實其他「小幫手」角色還包含巫師、地球、貓、狗,甚至還包含愛因斯坦、莎士比亞等人物形象,部分角色更可透過額外安裝擴充,而在Mac版本的Office也同樣提供「小幫手」功能,預設角色則改成名為Max的蘋果電腦,但使用者依然可以選擇「大眼迴紋針」。

不過,從Office 2007開始,「小幫手」逐漸被線上協助服務取代,使用者能找到更多合適解決問題辦法,甚至在後來的Office 365服務更新中,微軟更計畫藉由Cortana數位助理服務取代原本「小幫手」。

而雖然不少人使用Offcie軟體時會習慣將「小幫手」關閉,但此項功能依然成為許多人印象深刻的記憶,甚至還有不少人藉由「大眼迴紋針」創造更多衍生內容,因此也難怪微軟宣布將使「小幫手」回歸消息後,短時間內就吸引不少人支持。

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC