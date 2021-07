Google發表「Drive for Desktop」雲端桌面同步工具 原本的備份與同步工具將於9月底停用

Google 針對 Windows 及 macOS 推出全新「Drive for Desktop 」雲端桌面同步工具,取代原本的「Backup and Sync 備份與同步工具」。新的同步工具預計在 2021 年 7 月 19 日開放讓使用者下載,Google 鼓勵使用者在 9 月底前進行轉換,預計自 10 月 1 日起原本的 Backup and Sync 備份與同步工具將無法登入,只能透過新的「Drive for Desktop 」同步資料。

圖片及資料來源:Google、9to5Google

Google 的備份同步工具過去分成企業版和消費者使用版本,而這次更新之後,無論是企業或消費者均可透過「「Drive for Desktop 」管理 Google 雲端硬碟。

Drive for desktop 支援 Windows 和 macOS 作業系統,改善兩系統之間的相容性,並增加了 Google 相簿備份功能。另將新增功能如下:

安全地儲存所有檔案:可將電腦上的檔案夾與 Google 雲端硬碟同步、備份到 Google 相簿。

從電腦連接到 Google Drive : 將檔案和檔案夾從 Google Drive 串流同步傳輸到電腦。

支援多個帳戶登入功能:可同時連接和瀏覽最多四個 Google 帳戶的檔案。

Backup and Sync 備份與同步工具將自 2021 年 9 月退役

Backup and Sync 的用戶,Google 宣佈會在今年 10 月停止其服務。因此,用戶須要在今年 9 月升級程式,否則到 10 月就無法再維持檔案同步。企業版用戶,8 月 18 日開始會看到轉移通知訊息,提示用戶更換程式。

根據 Google 規劃,預計自 7 月 19 日起,將釋出「Drive for desktop」支援引導工具,幫助使用者過渡到桌面版 Google 雲端硬碟。在 8 月下旬時,使用「Backup and Sync 備份與同步工具」的使用者會收到產品通知,建議使用者更換使用新的「Drive for desktop」桌面系統。

最後,在 2021 年 10 月 1 日起,原本的 Backup and Sync 備份與同步工具將無法登入與備份,使用者若需要在電腦桌面同步 Google 雲端硬碟或 Google 相簿就必須下載「Drive for desktop」。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇,聯合新聞網獲授權轉載。》