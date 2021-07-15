Google Meet無限時視訊方案於6月底截止 教育版G Suite仍可免費使用

Google 自新冠疫情爆發，二度延長免費版 Google Meet 視訊會議功能，如今 Google 不再延長，免費版無限時多人視訊功能已在 6 月底宣告結束。

Google Meet 免費無限時視訊通話方案正式在今年 6/30 結束，自 Google 第一次宣布將在去年 9/30 開始限制免費版 Google Meet 的視訊通話時間後，許多人便開始尋找各種替代方案，像是近期有名的 Gather Town，可以自行設定虛擬角色、設計自家的窩與裝潢、並邀大家一起視訊通話就是一個很好的例子。

然而隨著新冠疫情爆發，在全球不見趨緩下，Google 延長免費版 Google Meet 無限時間功能至今年 3/31、隨後又再次延長到 6/30，但根據外媒 9TO5google 最新的報導指出，Google 這項 Google Meet 無限時方案將不再繼續提供。

Google Meet 開始限制免費版用戶通話時間、通話人數

從 2020 年 Google Meet 打出免費使用的方案至今僅 1 年時間，便開始對外收費，可見得 Google 也嗅到了新冠疫情下的遠端辦公、線上視訊的商機，既然 Google 都發現了，想當然其他同業競爭對手如微軟的 Teams、 Zoom 等企業自然是不會放過這個大好機會。

Google 原本就要在去年至 9 月將免費版功能取消，現今 Google 不再延長免費方案時間，並公告 Google Meet 將開始限制免費版中的重要功能，原本 3 人以上通話時間最長可連續 24 小時改為「1 小時」、上限人數改為 100 人，免費版系統會在 55 分時通知所有使用者即將斷線，除非房主升級 Google 帳號到 Workspace 個人版（Individuals），不然就會直接斷線，另外免費版 1 對 1 個人視訊功能仍維持 24 小時通話時間。

Google 針對 G Suite 教育版仍開放免費無限時視訊服務

Google Meet 收費的部分，從官方釋出的消息中 Google Workspace 個人版（Individuals）價格目前是每月 7.99 美元（約合台幣 224 元），但 2022 年 1 月起將調漲為 9.99 美元，購買此方案的房主則能開啟過往大家使用的 24 小時群聊通話、會議錄影、上線 100 人起跳的視訊會議功能（此項付費方案在臺灣尚未推出）。

如果你是學生（教育帳號用戶）、一般企業（個人用戶），Google 在去年 9 月底時已終止免費無線服務，在這次的 Google Meet 的免費方案調整並未對這兩種類型用戶做額外改動，不過 Google 針對教育市場的 G Suite 教育版，又稱 Google Workspace for Education，仍保有教育單位免費使用，但必須由學校提出申請才能獲得資格，個人帳號無法使用。

經實測，台灣這邊使用 Google Meet 視訊超過一個小時並未出現斷訊通知，若之後有任何有關 Google Meet 是否在台灣停止支援免費版無限時視訊的消息，以 Google 台灣官方公告為主，建議使用者先行規劃其他的視訊軟體。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》