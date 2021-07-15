五台高CP值平板最便宜只要4000元 視訊、追劇、微文書都可以

大家還缺平板嗎

近期 iPad Pro 開賣又讓平板商品討論度提高，加上三級延長，不少人都在物色平板來搭配遠距上班、上課或娛樂。近期收到蠻多網友詢問，平板只能買蘋果嗎？如果不需要那麼高的效能，有沒有一萬元或以下的平板可以挑呢？當然有呀！這次莫娜幫大家挑了五台還不錯的平板，除了銷量高、詢問度高，重點是都非常高 CP 值，價位落在 4000-10000 元左右，一起來看看是哪幾台

如何挑平板?

在進入正題之前，想先跟大家說說挑平板的重點有哪些。目前平板的作業系統大概分成蘋果的 iPadOS、Android 跟微軟的 Windows 系統，以及專攻教育領域的 Chrome OS。蘋果跟安卓大家應該很熟悉了，我就不多加說明，後兩者比較特別，Windows 系統是用在二合一筆電上，Chrome OS 則是屬於教育領域，像是校園會大量採購搭配數位教育的產品

買平板前主要考量到作業系統跟你平常所使用程式的相容度還有使用習慣，再來就是尺寸、規格、價錢還有用途。其實這些因素裡我覺得最重要的是了解自己的需求（用途），像我自己用不太到生產力、文書處理，我追求的是螢幕好、追劇爽，可以讓我閱讀資料即可，那中階平板就很適合我，不需要多花錢買高階平板。這篇主要就是因此而生，以下五台平板價格落在 1 萬元左右跟以下，主要是針對蠻多人來詢問的需求，包含視訊上課、娛樂追劇，當作電子書閱讀等等

（圖片來源：pixabay ）

第一台是 Apple 第八代 iPad，售價 10,500 元起，是目前最好入手的蘋果平板，它也是蘋果 2021 年第一季中 iPad 系列裡面賣最好的產品，占總出貨量一半以上。第八代 iPad 搭載 10.2 吋 Retina 顯示器，處理器是 A12 仿生晶片，是目前一萬元預算可以買到的平板中效能最高的，配件方面它可以搭配聰穎鍵盤跟 Apple Pencil，要注意的是它是無法搭配巧控鍵盤的。iPad 系列產品的主要優勢是支援 iPadOS，可以做到很靈敏的手寫文字、圖形辨識、筆記插入文字等等，第八代 iPad 同樣可升級 iPadOS 15，未來在多工處理是更加方便的，另外它也有支援 AR 應用，這點也是算是萬元平板中唯一一人。我自己的第一台平板也是 iPad，只是不是最新款，是兩三年前購入的，如果你是蘋果用戶的話，想要有完整的生態系體驗，那就是非 iPad 莫屬啦

📝Apple 第八代 iPad 價格

32GB Wi-Fi 版：10,500 元

32GB LTE 版：14,800 元

128GB Wi-Fi 版：13,500 元

128GB LTE 版：17,800 元

（圖片來源：Apple ）

● Galaxy Tab S6 Lite

若要在萬元的預算中，挑一台可以支援文書、筆記的安卓平版，那就是 Galaxy Tab S6 Lite 了。它搭載三星 Exynos 9611 處理器，延續旗艦機種 Tab S6 的外觀，顏色上有粉紅色、粉藍跟灰色可以選。Galaxy Tab S6 Lite 搭載 10.4 吋 LCD 的面板，容量上可選 64GB 或 128GB 版本，並可支援擴充 MicroSD 到 1TB，續航的部分它是搭載 7040mAh 電池，日常使用 12-13 小時沒問題。另外它有 S Pen，跟 Galaxy Tab S6 的 S Pen 不同的地方在於，Galaxy Tab S6 Lite 的不需要充電，但功能也就少了一些，它沒有遙控功能，不過靠近螢幕 2 公分左右，還是可以按壓筆身叫出快捷鍵。另外但它還有支援 Samsung Notes，可以局部換色、手寫文字辨識等等

📝Galaxy Tab S6 Lite 價格

64GB Wi-Fi 版：NT 10,900 元

128GB Wi-Fi 版本：NT 13,900 元

64GB LTE 版本：NT 13,900 元

（圖片來源：三星）

● Galaxy Tab A7

我自己年初的時候就是送了 Galaxy Tab A7 給我爸，88 表示滿意。我爸的需求是想要大螢幕拿來看影片、看新聞，考量到閱讀這點，我會覺得大尺寸螢幕是更適合長輩跟學童，10 吋以上就是不錯的選擇。Galaxy Tab A7 搭載高通 S662 處理器，搭載 10.4 吋顯示螢幕、7040mAh 大容電量，容量的部分有 32GB 跟 64GB 版，同樣可以透過 microSD 卡擴充儲存空間，最高可達 1TB，若想存影片是完全沒問題的。音效上有四組 Dolby Atmos 環繞立體喇叭，是一台娛樂效果很不錯的平板，另外如果你需要視訊，Galaxy Tab A7 也很合適，它的前置鏡頭為 500 萬畫素，且設計在長邊框上，本身就是預設為橫向擺設的平板，適合用來視訊、參與線上課程時。另外它還有專門為了父母們設計的兒童使用者介面，可以設定時間控管跟瀏覽權限，確保小朋友的學習跟保護健康。如果你用不到文書功能，只是想找台娛樂效果夠的平板，那這台 CP 值很高

📝Galaxy Tab A7 價格

32GB Wi-Fi 版：NT 6,990 元

64GB Wi-Fi 版：NT 8,490 元

（圖片來源：三星）

● HUAWEI MatePad

HUAWEI MatePad 是今年新推出的產品，搭載 Kirin 820 處理器、10.4 吋螢幕，容量只有一個版本 128GB，也可以透過擴充 MicroSD 到 512 GB，下載影片也是夠用的，電池容量 7,250 mAh。前鏡頭為 800 萬畫素大廣角鏡頭，還有搭載 4 組麥克風並支援降噪，算是這五款平板中最適合用在視訊上課或上班的。MatePad 有個蠻酷的功能「平行視界」，在橫向使用時的時候，平行視界可做到分個畫面，同一個 App 可以開啟兩個不同的任務，閱讀的時候很方便。另外它還有支援電子書模式，可做到智慧調整對比度、亮度等參數，同時也有德國萊因低藍光認證，在閱讀的時候還會提醒你的坐姿、距離是否合適，非常適合經常在平板上閱讀書籍的人，在來它還支援新的 Wi-Fi 6，代表放到未來幾年都還是很適用的。華為也在 7/6 的夏季發表會上推出了新版的 MatePad，搭載鴻蒙系統 2.0

📝HUAWEI MatePad 價格

128G 版本 NT 9,990 元

（圖片來源：華為）

● Lenovo Tab M8（第二代）

Lenovo Tab M8 在前陣子三級剛開始的時候詢問度很高，主要是它非常非常的便宜，只要 4,080 元。它是搭載聯發科 Helio A22 處理器、8 吋 LCD 顯示器，它的體積跟重量也很小，只有 305 公克，非常方便攜帶。另外它還有 TÜV 認證，螢幕可減少藍光，比較不傷眼睛，我覺得蠻適合家中有小朋友，可以拿來搭配一些益智遊戲或是兒童影片來幫助學習，重量輕這點也很適合小朋友。不過必須老實說，我覺得 Lenovo Tab M8 只適合用來看影片，或者是上網瀏覽網頁，視訊的話這台就不太適合了，因為它前鏡頭只有 200 畫素，畫面呈現應該會蠻糊的

📝Lenovo Tab M8 價格

32 GB 版本 4,080 元

（圖片來源：Lenovo）

結語

以上五台就是我覺得還不錯的萬元平板，如果你有作筆記跟生產力需求，可以選 iPad 跟 Galaxy Tab S6 Lite。若只是單純想要大螢幕，用來追劇或玩輕量遊戲則可以選 Galaxy Tab A7。如果你有視訊的需求，可以選擇適合橫向視訊的 Galaxy Tab A7，或是前鏡頭 800 萬畫素的華為 MatePad。而五台中最親民的 Lenovo Tab M8 則算是陪伴型的平板，功能規格雖然不算好，但價格非常便宜也好攜帶，能應付日常的娛樂。最重要的還是那一句「遵循自己的需求」，不要花了大錢買平板，但你只會用來追劇看動畫，那就是效能過剩了也有點浪費，不如就選一台親民一點的，把它發揮到淋漓盡致吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》