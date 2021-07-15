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LG新款OLED evo系列電視、最大尺寸8K OLED電視登台

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在CES 2021期間揭曉的新款C1、G1系列OLED電視，以及鎖定入門價位的A1系列OLED電視機種，今日 (7/14)由LG宣布與新款SIGNATURE系列8K OLED電視等機種引進台灣市場，同時也確認QNED系列機種將會在今年第三季引進。

其中，G1系列OLED電視採用第四代α9 OLED專用AI處理器，以及對應Dolby Atmos環繞音效的Sound Pro音響技術，更採用LG新款OLED evo面板技術，強調在OLED面板輕薄、可詮釋純黑影像與鮮豔色彩等特性基礎上，加上強化畫面對比、影像立體感、更鮮豔色彩與更逼真細節，同時強調通過Intertek認證、對應100%色彩還原效果，更符合德國萊茵TÜV護眼認證及美國UL低藍光及不閃爍認證。

而在C1系列則同樣採用第四代α9 OLED專用AI處理器，並且對應NVIDIA G-SYNC與AMD FreeSync抗畫面撕裂技術，另外也加入VRR (可變刷新率)、ALLM (自動低延遲模式)功能，對應1ms低延遲表現，並且可透過HGiG模式強化HDR遊戲體驗。

另外，包含G1系列與C1系列均搭載4組最高可對應4K 120fps更新率畫面輸出的HDMI 2.1，更可透過Game Optimizer功能，強化包含連接PlayStation 5、Xbox Seires X等設備的遊戲體驗。

作業系統則搭載webOS 6.0，並且支援蘋果裝置投放使用的AirPlay 2，以及可對應Android裝置使用的Miracast投放功能，影音方面更透過Dolby Vision IQ技術，依照觀看環境光線及影像內容，自動調節畫面亮度，讓使用者能觀看更多影像細節，同時更搭載FILMMAKER MODE (電影製作人模式)自動調整影像、關閉動態平滑效果，讓觀賞者可細細品味每部影音內容，聲音部分則透過Sound Pro音響技術，使內建音響產生5.1.2聲道，同時可在切換不同頻道時自動調整音量。

跟先前LG推出的電視一樣，此次推出的G1系列與C1系列同樣支援LG ThinQ智慧家庭連網技術，並且對應Google Assistant數位助理等服務，讓使用者能透過聲控方式與電視互動。

此次推出的G1系列電視，將提供55吋、65吋與77吋三種尺寸，而C1系列則首度加入48吋規格，成為LG旗下OLED電視機種首次推出小尺寸款式，另外最大規格則提供83吋選項，同時也提供55吋、65吋與77吋規格。

除了G1系列與C1系列，LG同時也在台推出定位入門的A1系列，分別提供55吋、65吋規格。

至於此次引進台灣市場機種中，LG也推出新款88吋SIGNATURE 8K OLED電視，強調藉由8K解析度對應更沉浸觀看體驗，更是目前全球最大尺寸的8K OLED電視機種。而LG也預告今年初揭曉以mini LED面板技術打造的QNED電視機種，預計會在今年第三季引進台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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