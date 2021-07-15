推出基於Azure運作的Windows 365 凸顯微軟在雲端佈局擴大投資

在Inspire 2021活動中，微軟宣布推出名為Windows 365服務，藉此讓Windows作業系統正式能以雲端平台化形式運作，並且透過串流方式實現可在各類連網裝置使用Windows 10，或是即將推出的Windows 11，藉此擴展Windows作業系統使用規模，更凸顯微軟在雲端佈局擴大投資。

微軟從現任執行長Satya Nadella自2014年接手之後，便接續推行Office 365、Microsoft Teams、Microsoft 365與Microsoft VIVA，以及包含Azure、Power Platform等服務平台，一步一步地讓微軟各項軟體項目走上雲端，而此次宣布推出Windows 365服務，終於也像先前傳聞般讓Windows作業系統以網路平台形式運作。

與過往基於結合Azure雲端應用的Windows Virtual Desktop服務的使用模式有些不同，本身隸屬於Micrsoft 365服務項目之一的Windows 365，其所有運作都是在Azure雲端平台上完成，藉由串流技術將執行結果與畫面傳遞至使用者操作的連網裝置上呈現，並且透過觸控手勢，或是滑鼠、鍵盤等操作互動使用，讓使用者能隨時隨地配合連網資源，在各類連網裝置上使用Windows作業系統。

目前微軟並未具體說明Windows 365服務具體細節，但可以知道的是此項服務不僅針對大型企業單位提供使用，同時也會開放中小企業、個人使用，目的是讓使用者能在未來更講究行動辦公、彈性工作模式的發展中，可以透過更方便形式使用Windows作業系統，並且更容易使用微軟旗下服務，同時無論使用的是哪些裝置都能無縫銜接。

同時，藉由Windows 365服務將運算平台移至雲端的使用模式，不僅可讓企業針對後疫情時代需要更具彈性工作模式情況，更快佈署、管理員工辦公設備，同時也能確保員工透過不同裝置連入企業內部時的資訊安全，甚至可以讓員工切換不同使用設備時，很快就能回到原本工作狀態，無須擔心使用設備發生異常。

而將Windows作業系統放上雲端，並且以平台服務化形式使用，更意味微軟補齊從雲端到裝置端的最後一哩，使用者僅需透過連網裝置即可使用所有微軟服務，甚至不需要使用預先安裝Windows作業系統的裝置，因此直接透過雲端連接即可使用。

雖然這樣的作法與Google提出的Chrome OS有些相似，但微軟在Windows 365服務提供不同運算效能選擇，目前最高可選擇虛擬化8核心處理器、16GB記憶體與512GB儲存容量的運算環境，甚至未來更規劃增加可提供更高運算效能的GPU選項，讓使用者能依照運算需求按月訂閱不同等級效能的Windows 365服務。

至於因為對應虛擬化運算環境仍有效能上限，若有更進一步的高效密集運算需求，基本上還是要透過實體電腦安裝Windows作業系統，並且透過硬體規格推動足夠算力，因此也意味目前Windows 365服務並不會取代現有Windows作業系統使用模式，更不會擠壓微軟日後準備進入市場應用的Windows 11發展空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》