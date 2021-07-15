安卓手機、iPad都能使用Windows 微軟終於讓作業系統衝上雲端

微軟在2018年時，便曾以結合Azure雲端應用的Windows Virtual Desktop服務，讓使用者可藉由網路虛擬化方式，在各個第一線工作站設備上佈署Windows 10作業系統環境。而在今年的Inspire 2021活動裡，微軟則是以此項服務為基礎，加入串流應用模式，並且以全新Windows 365服務為稱，預計在今年8月2日開放各類規模組織單位使用，並且可選擇使用Windows 10，或是接下來即將推出的Windows 11作業系統。

在任何連網裝置上使用Windows 10、Windows 11

在相關說明中，微軟並未透露具體服務使用計費方式，但確認無論是Android手機、iPad、Mac、Linux等連網裝置，都能藉由Azure雲端平台與串流方式使用Windows 365服務，同時在此狀態下使用的Windows 10，或是日後即將推出的Windows 11，都能像是以原生形式使用，並且可使用Office 365等微軟服務及App。

依照說明，Windows 365將成為Microsoft 365其中一項服務，但與先前結合Azure雲端應用的Windows Virtual Desktop服務運作模式不同，Windows 365將會透過微軟雲端服務當作運算平台，藉由加密串流方式，讓使用者能透過手上裝置或公司電腦連接就能使用。

至於在服務規格方面，Windows 365目前最高可選擇虛擬化的8核心處理器、16GB記憶體與512GB儲存容量，但未來也會依照需求擴展更多選項，同時也計畫針對特定需求提供虛擬化GPU運算效能。

在彈性工作趨勢下增加個人使用便利性，提升企業資安防護能力

由於所有運算、資料存放都是放在雲端，因此就算使用者更換裝置也能快速銜接先前工作內容與使用狀態，同時也能解決遠距辦公期間，使用者透過個人電腦或連網裝置連入公司內網，可能產生資安風險的問題。

在微軟的構思中，讓Windows作業系統上雲，將能讓更多連網裝置加入使用微軟服務，並且可讓企業更容易在混合辦公環境下快速佈署、管理員工使用辦公設備，即便員工在不同地區辦公，或是透過不同裝置工作，都能確保相同的工作模式，並且無須仰賴單一裝置，即可在不同裝置上快速接續工作內容，藉此增加工作使用彈性。

而使用方式部分，則是依照運算需求選擇服務規模，並且以按月訂閱方式使用，企業端更可依照需求選擇使用Windows 365 Business、Windows 365 Enterprise兩種版本，同時也將提供IT人員合適管理工具，確保企業員工透過不同裝置連接使用時的資訊安全，至於微軟方面也強調在Windows 365採零信任資安等級設計，標榜在雲端運作過程不會受到外部惡意攻擊影響。

另外，在第三方服務相容支援部分，微軟更表示包含Nerdio、UKG、Service Now與Net App在內獨立軟體供應商，以及包含微軟合作夥伴Accenture/Avanade、Atos、Crayon、Content+Cloud、Convergent、CoreTex、DXC、Gluck+Kanya、Insight及Netrix均加入支援Windows 365使用模式，微軟接下來也計畫透過API資源與更多軟體服務串接，讓Windows 365服務使用體驗更為完整。

加倍投資雲端發展，讓Windows作業系統轉型成為平台發展

過去其實就有不少傳聞指出，微軟準備讓Windows作業系統比照Office 365變成可訂閱的平台服務，藉此擴展更多使用族群，同時也能推動微軟服務使用人數增長。

此次推出的Windows 365則是讓Windows作業系統上雲服務化，藉此成為後疫情時代更具彈性的工作使用平台，同時也意味微軟在雲端發展佈局加倍投資。

使用上依然會有限制，並非取代既有作業系統

由於Windows 365是藉由雲端平台運作，因此在運算效能會因為選擇級別而異，以目前使用模式顯然無法對應需要更高效能的密集運算需求，甚至可能也較難以對應諸如遊戲，或是需要更高效能的影音剪輯需求，甚至適用於挖礦等特定使用模式，此類運算需求依然需要透過單機上安裝使用的Windows作業系統，並且配合硬體組件發揮更高運算效能。

因此，Windows 365雖然可讓使用者透過各類連網裝置使用，實際上卻不會取代既有Windows 10，甚至是即將推出的Windows 11。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》