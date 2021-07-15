Dyson Supersonic吹風機新增抗毛躁吹嘴配件 透過氣流對抗亂髮

針對毛躁亂髮吹整需求，Dyson宣布在旗下Supersonic吹風機增加全新抗毛躁吹嘴配件，同樣藉由「康達效應」取代高溫達到氣流順髮效果，標榜能一次撫平高達62%比例毛躁髮絲，讓使用者不必弄濕頭髮，或是搭配造型工具，即可快速解決頭髮毛躁問題。

依照Dyson說明，全新抗毛躁吹嘴配件透過求80間專業髮型店的420名造型師習慣，並且在超過1萬小時實驗中蒐集超過11.4億筆數據，透過吹風機+梳子吹整使用模式為靈感，並且結合Dyson氣流技術打造，透過「康達效應」空氣力學原理，讓氣流在吹整過程會提起較長髮絲，讓毛躁亂髮能隱藏在較長髮絲下方，藉此讓髮絲重新排列，形成自帶光澤視覺效果。

由於台灣地區屬於海島型氣候，因此在容易悶熱潮濕的夏天裡，容易讓女性較長頭髮出現毛躁亂翹、扁塌等問題時，因此Dyson說明順髮吹嘴配件先將頭髮快速吹乾，讓頭髮毛鱗片快速閉合保水，並且透過柔和乾髮吹嘴配件以降低20%的溫度將髮根吹蓬，接著即可使用全新抗毛躁吹嘴配件以氣流取代高溫，藉此撫平毛躁頭髮，後續則可配合捲梳、造型集風吹嘴配件完成頭髮造型，例如在髮尾處做出微翹捲度。

而此次推出的全新抗毛躁吹嘴配件將成為Dyson Supersonic吹風機標準配件，同時Dyson也宣布推出全新組合套件，分別提供桃紅色、全桃紅與黑鋼色三種配色款式，建議售價則是新台幣14600元。

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