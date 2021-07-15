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Gogoro VIVE XL腳踏空間、車廂容量都變大 VIVA系列定位更完整

聯合新聞網 / 楊又肇

針對稍早宣布推出的Gogoro VIVE XL設計定位，Gogoro產品長彭明義說明此款車鎖定「家庭用車」、「去蕪存菁」、「親民價格」三大方向打造，其中更以先前推出的Gogoro VIVA MIX為基礎，加入家庭使用需求加強設計，並且提升新台幣6萬9000元至7萬9000元價位帶車款競爭力。

Gogoro VIVA XL是為了讓VIVA系列定位更完整

彭明義表示，在Gogoro VIVA MIX推出後，實際上就吸引不少市場消費者關注，同時也在白牌車款動力級距提供性價比更高選擇。不過，其實還是有不少消費者對於Gogoro VIVA MIX的設計提供許多反饋意見，因此這次推出的Gogoro VIVA XL便參考消費者意見構思不同定位需求。

以先前推出的Gogoro VIVA與Gogoro VIVA MIX主要還是鎖定個人騎乘使用需求，此次推出的Gogoro VIVA XL則是鎖定在家庭使用，因此包含更長的腳踏空間、更大的車廂容量，以及更長的座墊設計，並且搭配動力輸出微幅提升的馬達設計，其實都是為了滿足家庭使用需求打造，藉此對應單人、雙人等乘坐需求打造，同時也能容納更多物品收納空間。

而加入Gogoro VIVA XL，彭明義認為讓VIVA系列車款定位更為明確，同時也能像Gogoro數字系列對應不同使用族群。

並非取代特定車款

至於Gogoro VIVA XL是否會影響諸如Gogoro 3等既有數字系列車款銷售，彭明義強調Gogoro VIVA XL依然隸屬鎖定性價比、大幅採用PP耐括材質的大眾市場定位，因此設定使用族群與數字系列車款本質上還是不同，因此不會有產品取代問題。

不過，從Gogoro VIVA XL的設計來看，其實還是可以看見許多在設計與價位上的平衡調整，例如彭明義解釋車款前方未能像Gogoro VIVA、Gogoro VIVA MIX在前方斜板位置安裝客製化配件，原因在於整體車身已經拉長 (腳踏位置、椅墊長度)，加上整體承載物品空間也已經十分充足，因此就沒有必要透過前方加裝配件增加載物空間。

而確實馬達輸出動力提升，換上12吋輪圈等設計，若為了維持更具吸引力的價位設定，自然也必須將椅墊材質、彈出式腳踏板等設計簡化，藉此讓Gogoro VIVA XL更容易吸引家庭用戶選購。

今年擴展全台GoStation電池交換站目標不因疫情影響改變

在近期疫情影響情況下，彭明義表示確實讓車輛銷售受到影響，但目前也已經構思相關作法維持銷售動能，同時也強調先前說明將使全台六都內的GoStation換電站數量超過傳統加油站數量，並且能提供足夠換電需求量，同時也會持續強化保養等服務預約流暢度，透過「六都3日內服務預約保證」活動避免讓車主等待過久時間。

依照目前公布數據，Gogoro已經在台灣地區建制超過2134座電池交換站，同時平均每站之間距離更縮短至700公尺之間，目前在台北市、新北市、台中市、高雄市內的電池交換站數量都已經超過當地加油站總數，而全台累計電池總交換次數近2億次，累積騎行里程更超過36億公里。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Gogoro

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