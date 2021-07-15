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Gogoro VIVA XL鎖定家庭使用需求 免7萬就能入手

聯合新聞網 / 楊又肇

Gogoro宣布，在Gogoro VIVA系列新增名為Gogoro VIVA XL車款，藉此讓Gogoro VIVA系列車款定位更加完整。

此次推出的Gogoro VIVA XL，標榜是針對家庭使用需求打造，不僅延續Gogoro VIVA MIX設計特性，同樣區分Basic、Keyless與Belt三種版本，一樣可讓使用者選擇鏈條驅動或皮帶驅動，或是選擇以感應啟動方式，或是透過鑰匙啟動。

而針對家庭使用需求，Gogoro VIVA XL採用26.5公升車廂容量，並且提供26公分腳踏空間，以及更舒適的81公分座墊高長度，以及配合12吋輪圈對應的75公分座墊高度，同時也具備省力駐車架與倒車輔助鍵，讓車輛騎乘使用更方便。

動力方面，Gogoro VIVA XL一樣採用6.4kW G2.2L鋁合金水冷永磁同步馬達，同步導入螺旋齒設計，在BELT版本更採用皮帶傳動系統，搭載Gates碳纖維皮帶，除了在運作時的聲噪更小，同時也更容易保養，而電力部分則透過兩組電池驅動。

制動部分則透過前後雙碟煞車，搭配SBS (Synchronized Braking System)同步煞車系統，讓煞車距離縮短之餘，更可維持車身穩定，並且採用潛望鏡式前叉與雙槍式避震後懸吊，另外在車上也配置具有防滑橡膠材質的置杯架空間，以及內建USB充電插孔，方便使用者在騎乘中為手機充電。

至於照明設計部分，則採用OSRAM生產超亮全時LED頭燈，形式上則沿用Gogoro VIVA設計，將頭燈設置在龍頭上，而儀表板則採用直覺式的LCD正顯背光單色液晶螢幕，方便使用者在論白天或黑夜騎乘時觀看。車身部分則一樣採用PP耐刮材質，並且可透過POP個性化配件系統進行客製化，另外車輛系統則配置iQ System 6.5，可使用先前增加的雨天智慧模式、動力輸出調整，以及透過Siri數位助理尋找車輛，或是將車輛上鎖等功能。

配色方面，Gogoro VIVA XL BASIC僅提供極簡白單色，Gogoro VIVA XL KEYLESS則提供哥德灰、極簡白雙色，而Gogoro VIVA XL BELT則提供北歐藍、摩登紅、復古綠、哥德灰四種配色。

建議售價方面，Gogoro VIVA XL BASIC將以新台幣69980元價格銷售，若以台北市為例，淘汰二行程機車並新購Gogoro VIVA XL BASIC，扣除政府補助後購車總金額最低價格為新台幣50980元，而Gogoro VIVA XL KEYLESS售價則是新台幣72980元，另外Gogoro VIVA XL BELT售價為新台幣77980元，同時從即日起至8月29日前購車，即可獲得早鳥限量好禮Gogoro LED安全帽藍牙耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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