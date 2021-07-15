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蘋果攜手高盛銀行合作分期付費方案 讓所有Apple Pay付款都能分期

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，蘋果高盛銀行計畫合推名為「Apple Pay Later」的分期付費方案，讓使用者能在未申辦Apple Card情況下，同樣可以透過分期方式「先買後付」。

彭博新聞指出，蘋果此項名為「Apple Pay Later」的分期付費方案，可讓消費者選擇使用Apple Pay付款時，即便不是綁定Apple Card，亦可透過四期零利率分期方式付款，但每期繳納期限為兩週，另外也能選擇在有利息情況下分期付款，藉此讓消費者有更多付費彈性。

類似服務，包含PayPal、Klarna、Sezzle都有提出類似分期付費服務，藉此吸引更多消費者透過分期方式消費，而蘋果傳出推出此項分期服務，顯然也是為了刺激更多消費者使用Apple Pay服務，並且讓Apple Card提供的分期服務也適用於其他信用卡，並且由高盛銀行擔任放款業務單位。

依照相關說法，此項服務將可擴大讓所有Apple Pay消費項目使用，不僅限於蘋果直營通路，或是購買蘋果商品，透過更具彈性付款方式刺激使用者透過Apple Pay服務消費。

不過，由於目前此項服務是與高盛銀行合作，因此有可能僅先在美國地區提供使用，或許蘋果也有可能在其他國家地區與不同銀行機構合作相同服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Pay 高盛 蘋果

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