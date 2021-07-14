快訊

台64八里匝道10車連環撞！ 1人失去呼吸心跳搶救中

總統府前發言人丁允恭出車禍 疑酒後肇事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太猛！男曬蘋果MacBook「刺破」地板照引共鳴 網笑：當武器用？

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO貼出遭MacBook Pro刺出凹洞的地板（左），網友也紛紛貼出自家受到筆電敲擊之後的照片。 圖╱翻攝自Dcard
原PO貼出遭MacBook Pro刺出凹洞的地板（左），網友也紛紛貼出自家受到筆電敲擊之後的照片。 圖╱翻攝自Dcard

蘋果出品的筆電向來以系統穩定、效能優秀著名，吸引果粉死忠追隨，近日有網友又發現它一項值得稱讚的優點－－硬如兇器，不小心失手墜地，受傷較重的絕對是地板本人，木板、磁磚都會被敲出洞，但筆電本身卻完好如初，讓眾人大呼神奇，但也有人警告要小心內在可能因衝擊力受損。

原PO表示，日前拿起心愛的MacBook Pro(M1)時，不小心手滑墜地，讓他嚇得心臟差點漏半拍，好在檢查後筆電沒有撞凹或刮痕才放下心，結果隔天才發現房間木地板被筆電敲出深深凹痕，感歎「原來該擔心的是木地板不是我的電腦」。

文章釣出不少有相同經驗的網友留言「原來不是只有我這樣」、「我之前也撞到我家牆壁，油漆掉了機身完全沒事」、「我人生第一台Mac把我家瓷磚地板撞裂了」、「你有沒有想過砸到腳的我的感受。雖然沒照片，但指甲被敲進肉裡，還要去醫院拔出來」、「我朋友的哥哥MacBook下車時不小心尻到車，鈑金直接凹下去」、「我的MacBook把我的門牙敲出一個坑」、「我之前躺著，MacBook架太高，掉下來砸中我的鼻樑，結果我的鼻樑真的就跟這地板一樣凹洞，痛死」、「各位都把Mac拿來當武器嗎」。

雖然多數人都表示筆電摔完仍可正常使用，但也有人表示過一陣子會開始出現問題，有內行人便警告不可輕忽撞擊時的衝擊力，「整塊鋁合金切削的機殼沒在給你客氣的，但裡面的零件就不好說啦」、「我在欸剖（Apple）硬體部門，之前很多這種外觀無傷，裡面板子斷腳之類的，常常為了這種摔落測試砍掉重練」、「這種跌落在硬體部門通常都會做，尤其四個角，雖然外觀沒事，但裡面的B2B flex pin之類的可能都會斷裂。尤其是外觀機殼沒有凹陷，會造成沒有緩衝，力量直接傳到內部，只能跟你說『保重』」。

MacBook 筆電

延伸閱讀

螢幕全面大升級 外媒：iPhone 14成為最期待系列

撿到大便宜？男在一頁式廣告下單買iPhone 到貨一拆臉都綠了

蘋果Mac相比他牌筆電優勢？網點1關鍵技術：徹底甩開其他筆電

箱子其實沒動！他用視覺效果騙過眾人眼睛 網友驚：我到底看了什麼

相關新聞

太猛！男曬蘋果MacBook「刺破」地板照引共鳴 網笑：當武器用？

蘋果出品的筆電向來以系統穩定、效能優秀著名，吸引果粉死忠追隨，近日有網友又發現它一項值得稱讚的優點－－硬如兇器，不小心失手墜地，受傷較重的絕對是地板本人，木板、磁磚都會被敲出洞，但筆電本身卻完好如初，讓眾人大呼神奇，但也有人警告要小心內在可能因衝擊力受損。

蘋果傳今秋推iPad mini 6 將出現九年來最大改版

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果更新設計的平板電腦iPad mini 6將在今年秋季上市，而且24吋的個人電腦iMac也會...

滿滿遊戲元素 TAG Heuer揭曉《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶具體細節

日前預告將與任天堂合作打造《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶消息後，瑞士精品手錶品牌TAG Heuer (泰格豪雅)確認此款智慧手錶將以「TAG Heuer Connected x Super Mario」為稱，並且公布具體外觀，同時也確認此款智慧手錶售價將是新台幣70700元，台灣地區則會在TAG Heuer台北101店獨家販售。

Gmail將導入「BIMI標準」 讓使用者更容易識別詐騙信件

Google最早在2019年加入標準工作小組，並且在去年7月對外宣布的品牌識別訊息驗證標準 (BIMI,Brand Indicators for Message Identification)，將在未來幾周內進駐Gmail服務，讓使用者更容易判斷收到信件是否為品牌業者發出，或是偽造品牌業者身分發出的詐騙信件。

YouTube Short短影片創作工具 台灣在內100多個國家地區使用

去年宣布推出的YouTube Shorts短影片服務，Google宣布在全球超過100個國家地區推行此項服務相關創作工具，其中也包含台灣。

亞馬遜也計畫透過雷達技術讓Echo裝置可識別手勢 或適用於偵測睡眠狀態

目前在旗下Smart TV系列智慧電視等產品加入，並且可觀看160組免費電視頻道內容的TV Plus服務，目前也悄悄的推出網頁版本，藉此吸引更多人使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。