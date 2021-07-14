太猛！男曬蘋果MacBook「刺破」地板照引共鳴 網笑：當武器用？

蘋果出品的筆電向來以系統穩定、效能優秀著名，吸引果粉死忠追隨，近日有網友又發現它一項值得稱讚的優點－－硬如兇器，不小心失手墜地，受傷較重的絕對是地板本人，木板、磁磚都會被敲出洞，但筆電本身卻完好如初，讓眾人大呼神奇，但也有人警告要小心內在可能因衝擊力受損。

原PO表示，日前拿起心愛的MacBook Pro(M1)時，不小心手滑墜地，讓他嚇得心臟差點漏半拍，好在檢查後筆電沒有撞凹或刮痕才放下心，結果隔天才發現房間木地板被筆電敲出深深凹痕，感歎「原來該擔心的是木地板不是我的電腦」。

文章釣出不少有相同經驗的網友留言「原來不是只有我這樣」、「我之前也撞到我家牆壁，油漆掉了機身完全沒事」、「我人生第一台Mac把我家瓷磚地板撞裂了」、「你有沒有想過砸到腳的我的感受。雖然沒照片，但指甲被敲進肉裡，還要去醫院拔出來」、「我朋友的哥哥MacBook下車時不小心尻到車，鈑金直接凹下去」、「我的MacBook把我的門牙敲出一個坑」、「我之前躺著，MacBook架太高，掉下來砸中我的鼻樑，結果我的鼻樑真的就跟這地板一樣凹洞，痛死」、「各位都把Mac拿來當武器嗎」。

雖然多數人都表示筆電摔完仍可正常使用，但也有人表示過一陣子會開始出現問題，有內行人便警告不可輕忽撞擊時的衝擊力，「整塊鋁合金切削的機殼沒在給你客氣的，但裡面的零件就不好說啦」、「我在欸剖（Apple）硬體部門，之前很多這種外觀無傷，裡面板子斷腳之類的，常常為了這種摔落測試砍掉重練」、「這種跌落在硬體部門通常都會做，尤其四個角，雖然外觀沒事，但裡面的B2B flex pin之類的可能都會斷裂。尤其是外觀機殼沒有凹陷，會造成沒有緩衝，力量直接傳到內部，只能跟你說『保重』」。