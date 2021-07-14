YouTube Short短影片創作工具 台灣在內100多個國家地區使用

去年宣布推出的YouTube Shorts短影片服務，Google宣布在全球超過100個國家地區推行此項服務相關創作工具，其中也包含台灣。

在此之前，使用者已經可以透過YouTube平台觀看YouTube Shorts短影片服務，並且在全球地區累積超過65億每日觀看次數，此次更新主要是在全球超過100個國家地區開放使用YouTube Shorts短影片服務的創作工具，方便使用者將多組影片串接，並且可搭配音樂、控制播放速度快慢等，藉此創作不同風格短影片。

而此次更新中，Google也在YouTube Shorts短影片服務增加以下功能，讓使用者更方便快速創作短影片內容：

． 新增文字：在影片中的特定時間點新增文字

． 自動新增字幕：在 Shorts 中自動新增字幕

． 錄製時間最長達 60 秒：使用 Shorts 相機可錄製最多 60 秒的內容。

． 加入手機圖庫中的短片：Shorts 相機錄製的內容中，可加入手機圖庫中的短片。

． 濾鏡：可對 Shorts 影片使用基本的色彩校正功能，未來 YouTube 將推出更多濾鏡特效。

同時，新增加可從其他創作者打造的YouTube Shorts短影片，或是現有的YouTube影片內容節錄音訊，藉此作為影判創作素材，例如為喜愛的笑話製作反應影片、親自嘗試其他創作者的最新食譜，或是重新演繹喜劇小品。若創作者不希望他人節錄重混自己的作品，亦可透過設定限制取用。

目前Google已經在YouTube首頁增加Shorts短影片專區，日後也會在行動版App加入Shorts短影片分頁，讓使用者更方便觀看。

另外，拓展YouTube Shorts短影片服務也意味Google藉由全新內容創造全新流量來源，並且也讓更多創作者有發展機會，日前已經宣布啟用YouTube Shorts短影片創作基金，預計在2021年至2022年期間向創作者提供1億美元的獎勵基金，另外更強調過去三年內已經針對YouTube平台創作者支付超過300億美元內容觀看收益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》