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Gmail將導入「BIMI標準」 讓使用者更容易識別詐騙信件
Google最早在2019年加入標準工作小組，並且在去年7月對外宣布的品牌識別訊息驗證標準 (BIMI,Brand Indicators for Message Identification)，將在未來幾周內進駐Gmail服務，讓使用者更容易判斷收到信件是否為品牌業者發出，或是偽造品牌業者身分發出的詐騙信件。
此項功能有點類似Facebook、Twitter等社群服務推出的認證機制，讓使用者能更容易識別內容提供者身分，應用在Gmail服務即可讓使用者更容易判斷收到信件是否為詐騙。
此項功能同時也採用DMARC標準 (網域型郵件驗證、報告與一致性)，藉此強化安全性，當品牌業者完成設定DMARC標準認證，或是透過Entrust Datacard、DigiCert等第三方機構核發VMC (Verified Mark Certificate)認證，即可透過BIMI標準在郵件顯示認證圖示。
目前包含MailChimp、Twilio旗下SendGrid、Valimail、Fastmail、Proofpoint等網路服務平台均支持BIMI標準，同時包含Verizon Media、Fastmail、CNN等業者也開始藉由BIMI標準強化網路識別效果，進而增加使用者信賴度，避免在垃圾郵件氾濫情況下流失使用客群。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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