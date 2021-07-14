快訊

紓困4.0有接住對的人嗎？他：疫情「救急」最重要

砍母頭顱扔下12樓一度判無罪 高院更一審改處無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿滿遊戲元素 TAG Heuer揭曉《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶具體細節

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將與任天堂合作打造《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶消息後，瑞士精品手錶品牌TAG Heuer (泰格豪雅)確認此款智慧手錶將以「TAG Heuer Connected x Super Mario」為稱，並且公布具體外觀，同時也確認此款智慧手錶售價將是新台幣70700元，台灣地區則會在TAG Heuer台北101店獨家販售。

作業系統則如先前猜測採用Google提供的Wear OS，同時錶身也是以第三代TAG Heuer Connected智慧手錶為基礎，並且加入諸多《超級瑪利歐》元素。

其中，包含以瑪利歐的紅帽子配色打造，錶身也刻上代表瑪利歐的「M」，在手錶的3點、6點與9點標示位置，更分別刻上《超級瑪利歐》中出現的超級蘑菇、水管與無敵星星，12點標示位置則刻上TAG Heuer品牌標誌。

而內建錶面同樣採用《超級瑪利歐》遊戲元素，Timekeeping錶面選用1985年版《超級瑪利歐兄弟》 (Super Mario Bros)懷舊元素設計重新設計，呈現瑪利歐經典造型。

而兩款Heuer 02錶面則採用《超級瑪利歐》經典紅藍配色，另一款則注入Mario瑪利歐紅帽子的點綴，至於Orbital錶面則以《超級瑪利歐》各式經典道具為主題。

錶身採用不鏽鋼材質打造，對應45mm錶徑、13.5mm厚度與86公克重量，支援5ATM防水功能，搭配兩款可更換錶帶，其中一款以優雅黑色皮革點綴紅色橡膠錶帶，另一款則採穿孔設計的運動風橡膠錶帶，同樣以紅色色調呈現。

另外，原廠盒裝同樣也透過《超級瑪利歐》主題打造，以紅色旅行錶盒設計呈現。

除了Wear OS作業系統提供功能，配合TAG Heuer Sport App也能分析各項運數數據內容，支援跑步、游泳、單車、步行和健身數據量測，或是配合TAG Heuer Golf App增加的升級版GPS功能，以及新創球桿建議功能，另外也能配合新版Wellness功能追蹤、保持健康狀態。

內建電池容量為430 mAh，約可對應20小時使用時間，連續運動則可對應6小時左右續航表現，並且可在1.5小時內完成充電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 超級瑪利歐 智慧手錶

延伸閱讀

瑞士精品手錶品牌TAG Heuer攜手任天堂 打造《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶

瑪利歐4ni？ MLB球星塔提斯秀電玩「二段跳」美技 網驚呼開外掛

兒童智慧手錶突爆炸 四歲女手背三級燒傷家長嚇壞

Ubisoft再次與任天堂合作《瑪利歐+瘋狂兔子 希望之星》 2022登上Nintendo Switch平台

相關新聞

蘋果傳今秋推iPad mini 6 將出現九年來最大改版

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果更新設計的平板電腦iPad mini 6將在今年秋季上市，而且24吋的個人電腦iMac也會...

滿滿遊戲元素 TAG Heuer揭曉《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶具體細節

日前預告將與任天堂合作打造《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶消息後，瑞士精品手錶品牌TAG Heuer (泰格豪雅)確認此款智慧手錶將以「TAG Heuer Connected x Super Mario」為稱，並且公布具體外觀，同時也確認此款智慧手錶售價將是新台幣70700元，台灣地區則會在TAG Heuer台北101店獨家販售。

Gmail將導入「BIMI標準」 讓使用者更容易識別詐騙信件

Google最早在2019年加入標準工作小組，並且在去年7月對外宣布的品牌識別訊息驗證標準 (BIMI,Brand Indicators for Message Identification)，將在未來幾周內進駐Gmail服務，讓使用者更容易判斷收到信件是否為品牌業者發出，或是偽造品牌業者身分發出的詐騙信件。

YouTube Short短影片創作工具 台灣在內100多個國家地區使用

去年宣布推出的YouTube Shorts短影片服務，Google宣布在全球超過100個國家地區推行此項服務相關創作工具，其中也包含台灣。

亞馬遜也計畫透過雷達技術讓Echo裝置可識別手勢 或適用於偵測睡眠狀態

目前在旗下Smart TV系列智慧電視等產品加入，並且可觀看160組免費電視頻道內容的TV Plus服務，目前也悄悄的推出網頁版本，藉此吸引更多人使用。

從微軟拆分獨立的小冰宣布取得A輪融資 推出全新超級自然語音技術

去年8月宣布將中國境內發展的「小冰」相關業務拆分獨立，並且由沈向洋擔任董事長之後，小冰稍早宣布取得包含高瓴資本集團、五源資本、Neumann、IDG、紀源資本 (GGV Capital)，以及包含北極光、網易等參與的A輪融資。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。