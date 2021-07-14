滿滿遊戲元素 TAG Heuer揭曉《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶具體細節

日前預告將與任天堂合作打造《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶消息後，瑞士精品手錶品牌TAG Heuer (泰格豪雅)確認此款智慧手錶將以「TAG Heuer Connected x Super Mario」為稱，並且公布具體外觀，同時也確認此款智慧手錶售價將是新台幣70700元，台灣地區則會在TAG Heuer台北101店獨家販售。

作業系統則如先前猜測採用Google提供的Wear OS，同時錶身也是以第三代TAG Heuer Connected智慧手錶為基礎，並且加入諸多《超級瑪利歐》元素。

其中，包含以瑪利歐的紅帽子配色打造，錶身也刻上代表瑪利歐的「M」，在手錶的3點、6點與9點標示位置，更分別刻上《超級瑪利歐》中出現的超級蘑菇、水管與無敵星星，12點標示位置則刻上TAG Heuer品牌標誌。

而內建錶面同樣採用《超級瑪利歐》遊戲元素，Timekeeping錶面選用1985年版《超級瑪利歐兄弟》 (Super Mario Bros)懷舊元素設計重新設計，呈現瑪利歐經典造型。

而兩款Heuer 02錶面則採用《超級瑪利歐》經典紅藍配色，另一款則注入Mario瑪利歐紅帽子的點綴，至於Orbital錶面則以《超級瑪利歐》各式經典道具為主題。

錶身採用不鏽鋼材質打造，對應45mm錶徑、13.5mm厚度與86公克重量，支援5ATM防水功能，搭配兩款可更換錶帶，其中一款以優雅黑色皮革點綴紅色橡膠錶帶，另一款則採穿孔設計的運動風橡膠錶帶，同樣以紅色色調呈現。

另外，原廠盒裝同樣也透過《超級瑪利歐》主題打造，以紅色旅行錶盒設計呈現。

除了Wear OS作業系統提供功能，配合TAG Heuer Sport App也能分析各項運數數據內容，支援跑步、游泳、單車、步行和健身數據量測，或是配合TAG Heuer Golf App增加的升級版GPS功能，以及新創球桿建議功能，另外也能配合新版Wellness功能追蹤、保持健康狀態。

內建電池容量為430 mAh，約可對應20小時使用時間，連續運動則可對應6小時左右續航表現，並且可在1.5小時內完成充電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》