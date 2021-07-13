快訊

本土新增28例、6死 即日開放18歲以上疫苗意願登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從微軟拆分獨立的小冰宣布取得A輪融資 推出全新超級自然語音技術

聯合新聞網 / 楊又肇

去年8月宣布將中國境內發展的「小冰」相關業務拆分獨立，並且由沈向洋擔任董事長之後，小冰稍早宣布取得包含高瓴資本集團、五源資本、Neumann、IDG、紀源資本 (GGV Capital)，以及包含北極光、網易等參與的A輪融資

同時，小冰更宣布推出全新超級自然語音技術，將呈現可比擬難以分辨真假的人聲模擬語音，並且能對應各類應用場景使用。

在此之前，微軟已經藉由人工智慧技術讓人聲模擬語音表現更加自然，甚至在Azure語音服務加入發音評估 (Pronunciation Assessment)功能，讓系統能評估使用者語音發音是否正確。而原本就從微軟拆分的小冰，自然也獲得不少源自微軟的人工智慧與語音相關技術，藉此讓小冰互動表現更為擬真。

在此次公布消息中，小冰強調超級自然語音技術將可對應不同應用場景，不像過往相同技術僅能套用在特定領域，因此能實現讓使用者與電腦系統互動更自然，同時能對應不同領域內容的語音互動模式。

不過，小冰並未透露此次融資募得金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

極光 北極

延伸閱讀

相關看法認為Xbox Game Pass訂閱服務 終究將取代現有Xbox Live Gold服務

運用雲端與即時影像 台大醫院智慧醫療中心攜手微軟等單位打造血氧系統即時監測平台

貝佐斯資產一天增84億美元

亞馬遜介入 微軟百億美元飛了

相關新聞

蘋果傳今秋推iPad mini 6 將出現九年來最大改版

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果更新設計的平板電腦iPad mini 6將在今年秋季上市，而且24吋的個人電腦iMac也會...

亞馬遜也計畫透過雷達技術讓Echo裝置可識別手勢 或適用於偵測睡眠狀態

目前在旗下Smart TV系列智慧電視等產品加入，並且可觀看160組免費電視頻道內容的TV Plus服務，目前也悄悄的推出網頁版本，藉此吸引更多人使用。

從微軟拆分獨立的小冰宣布取得A輪融資 推出全新超級自然語音技術

去年8月宣布將中國境內發展的「小冰」相關業務拆分獨立，並且由沈向洋擔任董事長之後，小冰稍早宣布取得包含高瓴資本集團、五源資本、Neumann、IDG、紀源資本 (GGV Capital)，以及包含北極光、網易等參與的A輪融資。

「米式生活節」小米路由器4C、小米手環6現貨開賣

疫情三級警戒持續延長，長時間待在家最重要的就是網速與身心健康，小米台灣將於7月14日起至19日止舉辦「米式生活節」，除了...

進軍PC儲存市場 Sony獨立儲存子公司Nextorage推出NEM-H系列SSD

日前宣布推出RIGID SD系列強固型SD記憶卡後，Sony旗下獨立儲存子公司Nextorage再次宣布推出採PCIe Gen 4與M.2 2280規格設計的NEM-H系列SSD。

臉部辨識、指紋成未來趨勢 為什麼「密碼」仍不會退場？

不少人設立密碼後就忘了密碼，導致資安出現問題；但今天的生物辨識認證方式都不使用密碼了，為何密碼認證至今仍廣泛使用呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。