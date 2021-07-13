從微軟拆分獨立的小冰宣布取得A輪融資 推出全新超級自然語音技術

去年8月宣布將中國境內發展的「小冰」相關業務拆分獨立，並且由沈向洋擔任董事長之後，小冰稍早宣布取得包含高瓴資本集團、五源資本、Neumann、IDG、紀源資本 (GGV Capital)，以及包含北極光、網易等參與的A輪融資。

同時，小冰更宣布推出全新超級自然語音技術，將呈現可比擬難以分辨真假的人聲模擬語音，並且能對應各類應用場景使用。

在此之前，微軟已經藉由人工智慧技術讓人聲模擬語音表現更加自然，甚至在Azure語音服務加入發音評估 (Pronunciation Assessment)功能，讓系統能評估使用者語音發音是否正確。而原本就從微軟拆分的小冰，自然也獲得不少源自微軟的人工智慧與語音相關技術，藉此讓小冰互動表現更為擬真。

在此次公布消息中，小冰強調超級自然語音技術將可對應不同應用場景，不像過往相同技術僅能套用在特定領域，因此能實現讓使用者與電腦系統互動更自然，同時能對應不同領域內容的語音互動模式。

不過，小冰並未透露此次融資募得金額。

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