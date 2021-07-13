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消息指蘋果將在秋季更新iPad mini 同時推出更大尺寸新款iMac

聯合新聞網 / 楊又肇
iPad mini
iPad mini

彭博新聞記者Mark Gurman在報導中指稱，蘋果計畫在今年秋季更新iPad mini系列，並且將會換上全新設計面貌，同時更預期會推出尺寸更大，並且搭載新一代Apple Silicon處理器的iMac

雖然不少看法認為蘋果中就會取消iPad mini產品線，但是場仍有許多看法認為此款小尺寸平板依然會維持更新，原因在於其輕巧、容易攜帶的使用特性仍吸引不少人，甚至方便學生族群用於學習。

而依照Mark Gurman取得消息，表示新款iPad mini將會在今年秋季更新，同時也預期採用全新設計面貌。沒意外的話，將會採用iPad Air般設計語言，其中包含採用窄邊框螢幕、USB-C連接埠與電源按鍵整合的Touch ID指紋辨識功能，以及與iPad Pro系列相同的直角平框機身設計，至於背面相機依然會保留單一鏡頭設計，雙鏡頭+LiDAR光達元件的組合依然僅用於iPad Pro系列。

沒意外的話，新款iPad mini可能也會換成Apple Pencil 2手寫筆，不再沿用原本的Apple Pencil。

另外，Mark Gurman也提到蘋果接下來將會推出螢幕尺寸更大，預計延續新款iMac外型設計機種，將會成為原本27吋iMac後續更新產品，同時更預期會搭載新款Apple Silicon處理器，而蘋果也預期會同步更新新款16吋MacBook Pro，以及新款以14吋機身設計的MacBook Pro，其中更可能取消TouchBar、加回MagSafe充電介面與HDMI連接埠設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad mini 蘋果 iMac

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