亞馬遜也計畫透過雷達技術讓Echo裝置可識別手勢 或適用於偵測睡眠狀態

目前在旗下Smart TV系列智慧電視等產品加入，並且可觀看160組免費電視頻道內容的TV Plus服務，目前也悄悄的推出網頁版本，藉此吸引更多人使用。

不過，或許是基於版權因素，目前此項服務仍僅限美國境內使用，暫時無法在其他地區觀看。

而將服務從原本僅在旗下產品上提供使用情況，開始加入可透過各類連網裝置開啟的網頁使用模式，意味三星希望讓更多人加入此項服務，同時也代表將挑戰更大影音觀看市場，預期會與Peacock、Roku Channel、Pluto TV及Plex等美國境內提供相似服務業者直接競爭。

至於營運模式部分，三星依然維持以加入廣告方式支撐TV Plus服務運作，並未提供付費去除廣告使用版本，另外在畫質方面也支援4K解析度規格顯示效果。

此次悄悄上線的網頁版服務，似乎是在今年5月便開啟，但是否能順利藉由廣告支撐運作模式吸引更多人使用，或許就要看三星合作內容是否足以吸引人。

目前三星自2016年推出的智慧型手機、電視、平板都能藉由App形式使用TV Plus服務，而其他連網裝置則可透過網頁開啟方式觀看，至於未來三星是否會開放其他裝置以App形式使用，或是開放更多地區使用TV Plus服務，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》