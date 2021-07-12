進軍PC儲存市場 Sony獨立儲存子公司Nextorage推出NEM-H系列SSD

日前宣布推出RIGID SD系列強固型SD記憶卡後，Sony旗下獨立儲存子公司Nextorage再次宣布推出採PCIe Gen 4與M.2 2280規格設計的NEM-H系列SSD。

NEM-H系列SSD相容NVMe 1.4規範，採用8通道控制器與3D TLC NAND，以及基於DDR4 DRAM的動態SLC快取技術，並且支援第四代LDPC資料校正除錯技術。

儲存容量則區分1TB與2TB規格，其中1TB容量版本具備1GB快取設計，2TB容量版本則採2GB快取設計，藉此確保約三分之一的儲存區塊使用正常讀取、寫入正常。

而1TB儲存容量版本可對應每秒7000MB讀取與5000MB寫入，隨機存取、寫入則分別為350K IOPS與700K IOPS，寫入使用壽命則為700TBW，2TB儲存容量版本則可對應每秒7100MB讀取與6850MB寫入，隨機存取、寫入則為650K IOPS與700K IOPS，寫入使用壽命為1400TBW。

若沒意外的話，NEM-H系列SSD採用的是台灣群聯電子的E18控制器。同時，Nextorage更強調NEM-H系列SSD的耐用可靠性，並且標榜能對應絕大多數的預算儲存需求。

建議售價方面，NEM-H系列SSD 1TB儲存容量版本將以25190日圓價格銷售，2TB儲存容量版本售價則是48560日圓，兩者均提供5年有限保固。

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