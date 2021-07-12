快訊

嘉義警打AZ後不適 下半身多處血栓手術2次仍危急

台中太平透天民宅火警 9住戶順利救出1女還抱著愛犬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

進軍PC儲存市場 Sony獨立儲存子公司Nextorage推出NEM-H系列SSD

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣布推出RIGID SD系列強固型SD記憶卡後，Sony旗下獨立儲存子公司Nextorage再次宣布推出採PCIe Gen 4與M.2 2280規格設計的NEM-H系列SSD。

NEM-H系列SSD相容NVMe 1.4規範，採用8通道控制器與3D TLC NAND，以及基於DDR4 DRAM的動態SLC快取技術，並且支援第四代LDPC資料校正除錯技術。

儲存容量則區分1TB與2TB規格，其中1TB容量版本具備1GB快取設計，2TB容量版本則採2GB快取設計，藉此確保約三分之一的儲存區塊使用正常讀取、寫入正常。

而1TB儲存容量版本可對應每秒7000MB讀取與5000MB寫入，隨機存取、寫入則分別為350K IOPS與700K IOPS，寫入使用壽命則為700TBW，2TB儲存容量版本則可對應每秒7100MB讀取與6850MB寫入，隨機存取、寫入則為650K IOPS與700K IOPS，寫入使用壽命為1400TBW。

若沒意外的話，NEM-H系列SSD採用的是台灣群聯電子的E18控制器。同時，Nextorage更強調NEM-H系列SSD的耐用可靠性，並且標榜能對應絕大多數的預算儲存需求。

建議售價方面，NEM-H系列SSD 1TB儲存容量版本將以25190日圓價格銷售，2TB儲存容量版本售價則是48560日圓，兩者均提供5年有限保固。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

Sony：同步揭曉Xperia 1 III、Xperia 5 III售價 有利消費者選擇合適手機

微星跟進推出SPATIUM系列SSD 入門款容量256GB、最高可達2TB

「讓你拍得更多」 Sony預計將在7月7日晚間揭曉新款相機

Sony收購《死亡回歸》製作團隊Housemarque 還準備收購Bluepoint Games？

相關新聞

進軍PC儲存市場 Sony獨立儲存子公司Nextorage推出NEM-H系列SSD

日前宣布推出RIGID SD系列強固型SD記憶卡後，Sony旗下獨立儲存子公司Nextorage再次宣布推出採PCIe Gen 4與M.2 2280規格設計的NEM-H系列SSD。

臉部辨識、指紋成未來趨勢 為什麼「密碼」仍不會退場？

不少人設立密碼後就忘了密碼，導致資安出現問題；但今天的生物辨識認證方式都不使用密碼了，為何密碼認證至今仍廣泛使用呢？

瑞士精品手錶品牌TAG Heuer攜手任天堂 打造《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶

去年迎接《超級瑪利歐》問世35週年，並且與樂高、Levi's等品牌打造聯名商品後，任天堂顯然也準備與瑞士精品手錶品牌TAG Heuer (泰格豪雅)合作，預計推出聯名款限量智慧手錶。

Youtube總是推怪影片？這幾招幫你把演算法「校正回歸」

製作Firefox瀏覽器的Mozilla近日釋出一份調查報告，指出在Youtube使用者回報的「反感影片」中，有高達71%是由Youtube演算法所推薦的。且有43.6%的內容與最近一部影片毫無關聯。

Nothing ear (1)將以透明材質打造 搭載主動降噪功能

日前確認將在英國當地時間7月27日下午2點揭曉，同時確定將與具有百年歷史，同時也是英國第二大規模百貨公司Selfridges合作銷售消息後，Nothing的第一款真無線耳機—Nothing ear (1)確定將以99英鎊價格銷售，同時也確定搭載主動降噪功能。

Sony針對居家工作打造新款頸掛式無線喇叭 「聲音只有自己聽得見」

顯然是以2017年曾推出具備互動震動機能的無線頸掛式喇叭SRS-WS1為基礎，Sony宣布針對在家辦公、上課需求推出型號為SRS-NB10的頸掛式無線喇叭，讓使用者無須承擔長時間配戴耳機的悶熱，同時也能讓耳朵放鬆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。