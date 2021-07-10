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臉部辨識、指紋成未來趨勢 為什麼「密碼」仍不會退場？

聯合新聞網 / INSIDE
不少人設立密碼後就忘了密碼，導致資安出現問題。圖／Ingimage
不少人設立密碼後就忘了密碼，導致資安出現問題。圖／Ingimage

就算有了生物辨識技術，但你有想過，為什麼人類還是對密碼比較「放心」嗎？

不少人設立密碼後就忘了密碼，導致資安出現問題；但今天的生物辨識認證方式都不使用密碼了，為何密碼認證至今仍廣泛使用呢？

根據 Ars Technica 報導，由於建立密碼、管理密碼很麻煩，因此不少人會在各個平台用同一個密碼走天下，或是選用簡單好記的密碼，這也讓密碼成為身份認證方式中的「資安夢魘」（security nightmare），讓駭客能輕易破解。

相較之下，那些不使用密碼的身份認證方式，例如：指紋、聲音、臉部辨識等生物辨識技術，則比較難被竊走，也成為目前許多智慧型裝置的身份認證主流。

長期習慣難改、手邊設備跟不上

今年 6 月底，微軟最新的 Windows 11 系統也推出更多無密碼身份認證模式，而蘋果近期宣布的 iOS 15 和 macOS Monterey 系統，也在 iCloud 登入中新增名為 Passkey 的無密碼選項，預告了生物辨識或裝置 PIN 碼認證的未來趨勢。

然而，這些新認證模式會讓密碼就此淘汰嗎？報導認為，短期內恐怕不太容易。

雖然資安人員普遍鄙視密碼，但對多數人來說，這仍然是非常熟悉的登入方式，要讓廣大民眾打破幾十年來的使用習慣並不容易。推廣數位身分認證的國際組織 FIDO Alliance 指出，許多人第一次接觸網路或新設備時，首要事項就是設定密碼，這也成了一種短期內難以改變的「習得行為」（learned behavior）。

此外，許多新的身份認證方式通常只能在新設備上使用，或是你得同時擁有兩個以上數位設備才能相互認證，這導致那些拿著舊手機，以及手邊沒有多餘數位設備的人，無法順利跟進這股趨勢。

資安建議：採用密碼管理器、啟用雙重認證

由於要從「密碼認證」轉到「無密碼認證」仍有一段過渡期，因此市面上也有一些密碼管理器服務，例如：蘋果系統使用者可以透過 Touch ID 或 FaceID 來解鎖密碼管理器 1Password，讓他們來幫你管理帳戶密碼。

1Password 認為，雖然生物辨識認證比密碼認證還難「被竊取」，但因爲生物辨識是採用我們身上的特殊特徵，如果未來這種認證方式廣泛使用，仍然會被有心人士竊取並盜用。畢竟，密碼還可以立刻更改，但我們的五官、指紋、聲音等生物特徵，可不是說改就能改。

由於密碼認證方式短期內仍不會退場，因此外媒也建議，可以採用密碼管理器所提供的強大密碼，避免被輕易破解，也建議啟用雙重認證（two-factor authentication）以備安全。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安 駭客 臉部辨識 指紋辨識 Face ID

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