瑞士精品手錶品牌TAG Heuer攜手任天堂 打造《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶

蘋果有望在今年秋季推出新款iPhone 13系列手機。根據疑似被曝光的iPhone13 Pro的手機保護殼顯示，該系列仍有4款可供選擇，在原本被俗稱為「三眼怪」的後置鏡頭中，iPhone13疑似採用對角線式後置鏡頭加大處理，將擁有6P超廣角鏡頭，且支援自動對焦功能。

2021-07-07 12:28