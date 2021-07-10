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瑞士精品手錶品牌TAG Heuer攜手任天堂 打造《超級瑪利歐》聯名款智慧手錶
去年迎接《超級瑪利歐》問世35週年，並且與樂高、Levi's等品牌打造聯名商品後，任天堂顯然也準備與瑞士精品手錶品牌TAG Heuer (泰格豪雅)合作，預計推出聯名款限量智慧手錶。
而在稍早釋出預告內容中，更以瑪利歐取得無敵星星時的音效為襯，或許將會在此款聯名手錶創造全新配戴體驗。
目前還無法確認此款智慧手錶細節，但或許會比照其他晶片手錶同樣加入採用Google Wear OS作業系統，藉此打造智慧手錶，並且加入更多互動使用特性。
TAG Heuer預計在7月13日下午正式揭曉此款智慧手錶，而台灣地區也確定會透過台北101店銷售此款限量聯名智慧手錶。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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