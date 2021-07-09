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Youtube總是推怪影片？這幾招幫你把演算法「校正回歸」
製作Firefox瀏覽器的Mozilla近日釋出一份調查報告，指出在Youtube使用者回報的「反感影片」中，有高達71%是由Youtube演算法所推薦的。且有43.6%的內容與最近一部影片毫無關聯。
報告也顯示Youtube甚至會推薦違反自家社群政策的影片，諸如涉及仇恨言論、暴力內容、假訊息、詐騙等相關影片。被回報的影片當中，如今有約200部已被Youtube刪除。
若想改善此類推薦演算法的問題，Mozilla建議使用者可到「YouTube數據管理」頁面當中的「YouTube 觀看記錄」和「YouTube 搜尋記錄」，自行刪除往後不想再看到的內容，演算法就會停止計算這些紀錄。
此外，用戶也可以從現在起關閉自動播放、關閉推薦通知，或者以隱私瀏覽模式使用Youtube，都能防止再被Youtube演算法「騷擾」。
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