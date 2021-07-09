新款小米平板對應鍵盤配件曝光 更像iPad Pro了

微博上出現疑似為小米即將推出新款平板對應使用的鍵盤配件，其中採用類似iPad Pro般的相機開孔設計，但額外提供的手寫筆收納槽則顯示新款平板並不支援磁吸固定使用模式。

在此之前，市場傳聞已經透露小米新款平板將以小米平板5為稱，並且將額外推出小米平板5 Pro版本，處理器則將採用Qualcomm Snapdragon 870設計，電池容量至少會在8700mAh以上，並且採用小米MIX Fold相同操作介面，不僅可同時對應多組視窗操作，同時也能對應桌機操作介面。

硬體規格方面，小米平板5將配置2K解析度的11吋LCD螢幕，支援120Hz或144Hz畫面更新率，觸控反應率則達480Hz，另外也搭載側邊指紋辨識設計，而相機部分則預期搭載2000萬畫素與1300萬畫素鏡頭。至於對應小米平板5的手寫筆將採用USB-C形式充電，外型則與蘋果Apple Pencil相似。

不過，此次曝光鍵盤配件比較像是第一款iPad Pro使用設計，與蘋果後來推出的鍵盤配件使用模式明顯不同。

▲(圖／擷自數碼閒聊站微博)

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