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未來不再更新…Mozilla悄悄關閉輕量版瀏覽器Firefox Lite

聯合新聞網 / 楊又肇

由台灣團隊針對新興市場打造的輕量版瀏覽器Firefox Lite，稍早由Mozilla證實已經在今年6月底關閉。

去年才說明Firefox Lite轉型為多功能行動瀏覽平台，並且宣布以台灣地區作為新興市場發展戰略位置，後續卻因為疫情等因素影響，導致在全球裁員，同時確定關閉台北辦公室，Mozilla顯然沒有額外餘力繼續投入Firefox瀏覽器以外衍生產品發展，因此也讓Firefox Lite轉為維護階段。

而在近期對外聲明裡，Mozilla則證實Firefox Lite項目已經關閉，更在6月30日之後終止維護，意味日後將不再獲得任何版本更新，因此Mozilla建議現有用戶可以轉換至Firefox瀏覽器繼續使用。

由於採用Google Chromium引擎打造，而非Mozilla本身打造瀏覽器引擎，因此在容量佔用比例相當小，主要針對新型市場多數人使用手機規格偏向入門情況設計，讓使用者能以更輕量方式瀏覽網頁，但依然具備節省流量、保護隱私與瀏覽加速等特性，因此也吸引不少人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Firefox 瀏覽器 Mozilla

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